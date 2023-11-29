Roca Grup'tan seramik üretiminde ilk

Tüm çalışmalarında ve yatırımlarında sürdürülebilirlik ilkesini odağına alan Roca Grup, 2045 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmak için faaliyetlerine devam ediyor. Bu misyon çerçevesinde, Avusturya'daki Laufen fabrikası ve Almanya'daki Keramischer OFENBAU’nın ortak projesi olan Avrupa Patent Ofisi tarafından tescilli dünyanın ilk elektrikli tünel fırınına yatırım gerçekleştiren Roca Grup, Keramischer OFENBAU GmbH'nin sahibi olan Keramischer OFENBAU Holding GmbH'nin çoğunluk hissesini satın aldı.

Proje, Avrupa ve dünyada geleceğe yönelik seramik sağlık gereçleri endüstrisi üretimine yönelik başarı öyküsü olarak nitelendiriliyor. Proje ile bir ilke imza atan Roca Grup, seramik ürünlerinde kaliteyi korurken, sürdürülebilir bir gelecek için sektöre ilham veriyor.

Sektördeki üreticilerin sürdürülebilirlik çalışmalarında çığır açacak

Fosil yakıtlara bağımlı geleneksel üretime bir alternatif olarak öne çıkan; yüksek verimli, karbondan arındırılmış ve otomatik elektrikli fırın, tüm endüstri için büyük bir potansiyel ortaya koyuyor. Sadece seramik sağlık gereçleri üretimi değil, tüm yapı, teknik seramik veya sofra takımı gibi diğer seramik sektörlerine de değer sağlayan fırın, seramik üretiminin karbondan arındırılmasına destek sağlıyor. Ayrıca, 2024 yılına kadar Laufen’in Avusturya Gmunden’deki dünyanın ilk net sıfır seramik sağlık gereçleri üretim tesisi olmasında da önemli rol oynuyor.

“Bir başarı öyküsüne imza atmanın gururunu yaşıyoruz”

Roca Grup olarak, üretim süreçlerini karbondan arındırmak için uzun vadeli planları olduklarını vurgulayan Roca Grup CEO’su Albert Magrans, “Avusturya'daki Laufen fabrikası ve Almanya'daki Keramischer OFENBAU ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık sayesinde, Avrupa ve dünya genelinde seramik sağlık gereçleri endüstrisini karbonsuz bir geleceğe taşıyan bir başarı öyküsüne imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu önemli projenin, sürdürülebilirlik konusunda sektör paydaşlarımızı doğru yönlendirecek cesur bir inovasyonun ve gelişmenin öncüsü olduğuna inanıyoruz. Seramik endüstrisinin geleceğini şekillendirecek ileri teknolojiyi daha da geliştirmeye yardımcı olacak olan ve dünya genelinde uygulanmasını sağlayan bu ortaklık, hem şirketimizin hem de çevremizin daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine katkıda bulunacaktır" diye konuştu.