Roche, ABD’li rakibi GenMark’ı satın aldı

İsviçre merkezli Roche GenMark’ı, şirketin 10 Şubat tarihindeki hisse fiyatına göre yüzde 43 primle hisse başına 24.05 dolar karşılığında, 1,8 milyar dolara satın aldı. Satın alma işleminin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

GenMark, Roche'un Fransız bioMerieux gibi rakiplerine meydan okumak için girmeye çalıştığı bir alan olan pnömoni veya tehlikeli kan enfeksiyonu sepsisi gibi solunum hastalıklarından sorumlu birden fazla patojeni eşzamanlı olarak tespit etmek için "sendromik panel testleri" uyguluyor.

Roche teşhis müdürü Thomas Schinecker, 2019'da bu tür testler için pazarın yıllık 800 milyon dolar olduğunu ve 2024 yılına kadar yıllık yüzde 20 büyümeyle 2 milyar doları aşacağını belirtti. Schinecker, GenMark’ın pazar payının yüzde 7 olduğunu ve bunu Roche’un ticari gücü ve maliyet azaltımlarıyla, 4 yıl içinde önemli ölçüde artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Satın alma ardından Roche hisseleri yüzde 1,5 ve GenMark hisseleri yüzde 28 değer kazandı.