Roche Diagnostik Türkiye’de yeni direktör ataması

10 Şubat 2020

2009 yılından beri Roche Diagnostik bünyesinde farklı görevlerde bulunan Daniel Weber, kariyerine Türkiye’nin Satış Sonrası Destek Direktörü olarak devam edecek.

Roche Diagnostik, Türkiye’deki Satış Sonrası Destek Direktörlüğü’nü Daniel Weber’e emanet etti. 2009 yılından beri Roche Diagnostik bünyesinde farklı görevlerde yer alan Weber, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Roche Diagnostik Türkiye’nin Satış Sonrası Destek Direktörü olarak görev yapmaya başladı.

Tulln Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü mezunu olan Daniel Weber, Roche Diagnostik Avusturya’da Uygulama, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama alanlarında pek çok farklı sorumluluğu ve projeyi yürüttü. 2015 yılından bu yana ise, Satış Sonrası Destek Direktörü olarak görev yapıyordu.