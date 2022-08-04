Roche’ta üst yönetim değişikliği

Roche, küresel yapılanması ve hedeflerine yönelik yeni görev değişikliklerini duyurdu. 2023 yılının bahar döneminde şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu'nda yapılacak değişikliklerle birlikte Roche Grup CEO'su da değişecek.

Bu kapsamda 2011’den beri Roche'un Yönetim Kurulu'nda yer alan ve 2014'ten bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Christoph Franz, Mart 2023'te başkanlık için aday olmayacağını duyururken, Franz'ın yerine Roche Grup CEO'su Severin Schwan aday gösterilecek.

Schwan'ın yerine ise 15 Mart 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere Roche Diagnostik CEO'su Thomas Schinecker gelecek.