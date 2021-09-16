Rodaport’ta görev değişimi

BURSA (DÜNYA) - Rodaport Genel Müdürü Ali Açıl’ın görevinden ayrılmasının ardından Ticari Genel Müdür Yardımcısı Yunus Ahmet Yavuz vekaleten Genel Müdür olarak atandı. Bursa Çimento’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “Şirketimizin %50 payına sahip olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.’nin boşalan Genel Müdürlük kadrosuna, Ticari Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yunus Ahmet Yavuz’un vekaleten atanmasına karar verilmiştir” denildi.

Bursa Çimento A.Ş. Grubu ve Dora Yatırım A.Ş. Grubu ortak girişimiyle 2006 yılında Bursa’da kurulan Rodaport; genel yük, kuru yük ve konteyner sektörlerinde işletme iznini Aralık 2007’de Gemlik’te faaliyete başladı. Gemlik Körfezi’nde ‘yeni nesil liman’ anlayışıyla faaliyet gösteren genel hizmet limanı Rodaport, A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yatırımını ise 2017 yılında tamamladı.