Roka Yalıtım’dan Özbekistan'a yatırım

Roka Yalıtım Özbekistan Taşkent’te elastomerik kauçuk köpüğü yatırımı yapıyor. Fabrika, 2022 Ocak ayında faaliyete başlayacak. 10 bin m² kapalı alana sahip olacak tesisin yıllık üretim kapasitesi 4000 ton/ yıl olarak belirlendi.

"Yeni bir hikaye yaratma fikriyle"

Koray Sarı, Caner Gözeten ve Aytuğ Altınkaynak tarafından kurulan Roka Yalıtım A.Ş.’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hikâyemiz; Roka Yalıtım’dan, Rokavent’e oradan Rokacell’e ve nihayetinde Rokaflex markası ile Orta Asya'nın en büyük devleti, ortak kültürel değerlerimizin olduğu Özbekistan’da yeni bir yatırıma dönüştü. Yeni bir hikâye yaratma fikri ile yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Türkiyeli yatırımcılar ilke imza attı

"12 yıl önce, Türkiye’de elastomerik kauçuk köpüğü sektöründe ilk yerli sermaye ve kendi know how’ına sahip lokal bir üretici iken, o dönem birlikte çalıştığımız ekibimizle, global bir yatırımcıyı ülkemize çekmeyi başarmıştık. 2016 yılında yeni bir hikâye yazmak için Roka Yalıtım A.Ş.’yi kurduk. Roka, henüz kendi markasını Rokaflex’i yaratmaya başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen, uluslararası “Elastomeric rubber foam insulation material” sektör araştırmalarında global oyuncular listesinde yer aldı" diyen şirket yetkilileri sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu hikâyenin Roka Yalıtım A.Ş.’den başka bir hikâyelere evrilmesi isteği ile Özbekistan Taşkent’te sektörümüzün ilk yurt dışı yatırımına imza attık. Bizim için yeni bir hikâye yaratmakla yeni bir yere doğru yola çıkmak aynı heyecanı yaşatıyor. Esin kaynağımız, Venedikli gezgin ve tüccar Marco Polo gibi, yeni bir yeri keşfetmek, oranın kültürü ile yoğrulmak, bu hikâyeye ayrı bir tat veriyor."

"Orta Asya, Azerbaycan, İran ve Rusya hedef pazarımız"

Son olarak hedef pazarlarından bahseden şirket yetkilileri şunları söyledi: "Yaklaşık beş yıldır, bu coğrafyada ticari faaliyetler içerisinde olduğumuz için sektörün pazarını gözlemleme şansımız oldu. Başta Özbekistan olmak üzere tüm Orta Asya ülkeleri ile birlikte Azerbaycan, İran ve Güney Rusya hedef pazarlarımızdır. 2022 Ocak ayında, Özbekistan’daki ilk yatırımımızın tamamlanması ve ilk ürünlerin çıkmasını planlıyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde, yaklaşık 10 milyon USD yatırım yapmayı hedefliyoruz. Yeniden canlandırılmaya çalışılan, ticarete yön veren İpek Yolunda yerimizi almaya hazırız. Yatırım ve girişim felsefemiz; ‘Hiç kimsenin yapmadığını yap, hiç kimsenin gitmediği yere git. Yeni hikayelere esin kaynağı ol...’ Bize inanan, güvenen ve birlikte bu yolu alacağımız herkese çok teşekkür ediyoruz.”