Roketsan, SAHA EXPO'da 3 yeni ürününü tanıttı

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Fuarda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, SAHA EXPO'nun uluslararası katılımcılarıyla beraber Türk savunma sanayisini bir araya getiren en önemli etkinliklerden bir tanesi olduğunu söyledi.

SAHA EXPO'da Roketsan olarak, ürünlerini ulusal ve uluslararası kullanıcılarla bir araya getirme fırsatı yakaladıklarına değinen İkinci, "Bu sene SAHA EXPO'ya özellikle uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu görüyoruz. Birçok delegasyon bizim standımızı ve diğer savunma sanayisi şirketlerini ziyaret ediyorlar. Bunların da çok güzel iş birliklerine vesile olacağını değerlendiriyorum." dedi.

İkinci, SAHA EXPO'da bu yıl 3 yeni ürünün tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "PUSU, kamyon üstü güdümlü mühimmat atan sistemimiz. PUSU aslında asimetrik savaş ortamında özellikle hareketli alandaki kuvvetlerimiz için güdümlü mühimmat fırlatan bir platform olarak maliyet etkin bir çözüm oluşturuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de şu anda envanterinde olan ürünlerden bir tanesi. İkinci ürünümüz ise ROKETSAN'ın en önemli ürünleri arasında yer alan tanksavar ailesinin yeni bir üyesi olan, lazer güdümlü tanksavar füzemiz L-OMTAS. Orta menzilli tanksavar füzelerimizin lazer güdümlü olan versiyonu. L-OMTAS da hem maliyet etkin hem de 5,5 kilometreye kadar etkin vuruş kabiliyeti sunuyor." diye konuştu.

Lazer güdümlü 155'lik mühimmatlarını da fuarda görücüye çıkardıklarını belirten İkinci, "Bu ürünü, özellikle topçu birliklerinin 155'lik mühimmatlarının güdümsüz olanlarının yerine sahada maliyet etkin bir şekilde nokta hedef vurma kabileyetini kazandıracak bir ürün olarak envanterimize kazandıracağız." yorumunu yaptı.

İkinci, özellikle uluslararası alanda maliyet etkin ürünlerin pazar payının hızla arttığını gözlemlediklerini belirterek, maliyet etkin ürünlerin firmaların başarılarını direkt etkilediğini vurguladı.