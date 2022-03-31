Roketsan, yeni seyir füze projesi ÇAKIR’ı tanıttı

Mehmet KAYA / ANKARA

ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi ÇAKIR’ı tanıttı. Kamuoyunca fazla bilinmeyen projeyle ilgili verilen bilgide, su üstü ve karaya yakın hedeflere, stratejik kara hedeflerine ve mağara gibi erişmesi zor noktalara atış yapmaya imkan tanıyor. ÇAKIR’ın ilk test atışını bu yıl içinde, platformlara entegrasyonunun da 2023 içinde tamamlanması hedefleniyor.

Yeni füzenin tanıtımı için ROKETSAN Lalahan tesislerindeki törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay katıldı. Genel Müdür Murat İkinci, insansız platformlardan atılabilen bir seyir füzesi geliştirildiğinin altını çizerek, sürü yetenekli bir seyir füzesinin dünyada ilk olduğunu kaydetti.

Türkiye’de geliştirilen SOM, ATMACA, GEZGİN’den sonra Roketsan ÇAKIR da seyir füzesi ailesine girmiş oldu. ÇAKIR, diğer platformlara göre daha hafif nitelikte olması nedeniyle, insansız hava araçları, insansız deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilecek. ÇAKIR’da Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen KTJ-1750 turbo-jet motorunun kullanılacağı açıklandı. ROKETSAN’da düzenlenen törende, Kale Ar-Ge motor geliştirme sözleşmesi de imzalandı.

Atış sonrası hedef değiştirme imkanı

ROKETSAN’da düzenlenen etkinlikle ÇAKIR seyir füzesi tanıtıldı. Esnek yapısıyla insansız hava araçları, tekerlekli kara araçları, insansız deniz araçları ve deniz platformlarından atılabilecek bir seyir füzesi olarak envantere girmeye hazırlanıyor. ÇAKIR’ın menzili 150 kilometre üzeri olarak belirtilirken, atılabilen platformların özellikleri nedeniyle yeni seyir füzesi, su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralara karşı kullanılabileceği vurgulandı. ÇAKIR’ın özgün harp başlığıyla tasarlandığı, veri bağının ağ tabanlı yapıya sahip olduğu, her türlü hava koşulunda görev yapabildiği, atış sonrası hedef değiştirme ve görev iptal imkanı bulunduğu bildirildi.

ÇAKIR’ın, gelecekte savunma sanayiinde kullanımı artacak sürü konseptiyle görev icra ve çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkanına sahip olduğu ve böylece düşman savunma sistemlerini aşmada kolaylık sağladığı, hedeflerde de etkinliğin arttığı ve birden fazla hedefe angaje olabildiği vurgulandı. ÇAKIR deniz yüzeyine çok yakın uçabilecek, karada ise radar soğurucu özelliği ve diğer sistemleriyle sinyal karıştırmaya karşı dayanıklı olacak.

“Mühimmatlarımızı akıllandırıyoruz”

Tanıtım töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin torpidolarda dış bağımlılığının sonlandırılmakta olduğunu, bütün mühimmatların da akıllı hale getirilmesi çalışmasının sürdüğünü vurguladı.

Geliştirilen sistemlerin TSK tarafından kullanılmasının bütün ülkeler için referans teşkil ettiğini hatırlatan Demir, “Bu çabamız sadece kendi milli çıkarlarımız koruma amaçlı olmuyor. Dost ve müttefiklerimize de bu ürünlerde destek olmaya devam ediyoruz. Tabi savunma sanayi bir ekosistem. Bu tür iddialı projeler ekosistemi büyütüyor ve derinlik kazandırıyor. Bu bize bir kere daha Türkiye’nin kendine yeterli ve güçlü olması hususunda atılan adımların ne kadar doğru ve kıymetli olduğunu bir kere daha gösteriyor.” dedi.