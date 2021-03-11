Rolls-Royce'un 2020 yılında gelirleri yüzde 29 azaldı

İngiliz lüks araç üreticisi Rolls-Royce 2020 yılında gelirlerinin neredeyse yüzde 29 düşüşle, 11,82 milyar sterlin azaldığını dördüncü çeyrek bilançosunda açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde 2,08 milyar faaliyet zararı açıklayan Rolls-Royce’un hisse başı değeri aynı dönemde 0,53 sterlin azaldı.

Şirketin CEO’su Warren East, COVID-19 salgının sivil havacılık sektörü faaliyetleri başta olmak üzere Rolls-Royce üzerinde büyük etkisi olduğunu söyledi. East, salgının olumsuz etkileri karşısında alınan tedbirler kapsamında, şirketin yakın geçmişindeki en büyük yeniden yapılandırma ile küresel imalat ayak izimizi konsolide ettik ve maliyet azaltıcı yöntemlere yöneldiğini açıkladı.

Raporda, şirketin kısa vadeli görünümünün küresel COVID-19 tedbirleri ve kısıtlayıcı önlemler nedeniyle belirsiz olduğu ifade edildi.