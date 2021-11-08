ROMA Kenarbantları, Intermob 2021’e “Dönüşüm” temasıyla katıldı

75.000’den fazla uluslararası ziyaretçiyle Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın önde gelen fuarları arasında yer alan Intermob, bu yıl da konusunda uzman mobilya yan sanayi, aksesuar ve orman ürünleri üreticilerine ev sahipliği yaptı.

ROMA Kenarbantları, pandemi sebebiyle verilen aranın ardından “Dönüşüm” temasıyla yer aldığı fuarda, markaya ait yeni ürün ve dijital hizmetlerini ziyaretçileriyle paylaştı.

9 - 13 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, ROMA standı çok sayıda yerli ve uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yaparken; Mükemmel Uyum, Tasarımda Kontrast Çizgiler, High Gloss ve Super Matt, RomaDoor, Dekoratif Metal, Dijital Baskı kenarbantları ve Romabond Mobilya Tutkalları sergilenen ürünler ve konseptler arasında yer aldı.

Covid-19 pandemisiyle, sürekli değişen dünyaya ve yeni dinamikler uyum sağlama ve yenilenme gerekliliğinden ilham alınarak oluşturulan “Dönüşüm” teması ile tasarlanan fuar alanında ürünler, oda konseptleri halinde, bitmiş mobilyalar kullanılarak sergilendi. Fuarda, kenarbantlarının yanı sıra, yeni PerfectSense Feelwood texture plakalar da Türkiye pazarında ilk kez müşterilerin beğenisine sunuldu.

Fuarı ve standa gösterilen yoğun ilgiyi; “Sektörün lider markası olarak, pandemi sebebiyle verilen aranın ardından büyük bir heyecanla katıldığımız Intermob fuarında, beklediğimizin üzerinde ziyaretçi ve talep ile karşılaştığımız için oldukça mutluyuz.” sözleriyle değerlendiren Satış ve Pazarlama Direktörü Vitali Behar, geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen dijital çalışmalara hız kesmeden devam edilirken, yüz yüze temasın da önemini bildiklerini ve gelecek dönemlerde de önemli fuarlarda yer almaya devam edeceklerini belirtti.

ROMA bu yıl, “Dönüşüm” mottosuyla pandemi sonrası ağırlık verdiği dijital servislerini Intermob’ta sergiledi.

Kenarbantları, farklı stillerdeki dekor tercihlerini yansıtan mekanlar oluşturularak sunuldu.

Fuar standı, 5 gün boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı.