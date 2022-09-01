Romanya, Baykar'dan SİHA satın alacak

Romanya Savunma Bakanlığı, savunma şirketi Baykar'dan üç adet insansız hava aracı (İHA) ile lojistik desteği vergi hariç tahmini 300 milyon dolar bedelle almayı planladığını açıkladı.

Bakanlık, NATO hedefleri ve askeri bağış planları kapsamında 18 Bayraktar TB2 insansız hava aracının satın alınmasına yönelik ihale sürecini başlatmak için Romanya parlamentosundan onay talebinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Onay talebinde bulunulan satın alma süreci finansman olanaklarına bağlı olarak 2022 yılından itibaren başlatılacak" dedi.

2004 yılından bu yana NATO üyesi olan Romanya'nın Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak, GSYH'nin şu anda yüzde 2'si seviyesinde bulunan savunma harcamalarını gelecek yıl yüzde 2.5'ine çıkarmayı planladığını ifade etmişti.

Ukrayna da daha önce TB2 İHA'larını Rusya'ya karşı etkili bir şekilde kullanmıştı. TB2 ayrıca Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda da kullanılmıştı.