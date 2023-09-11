Romanya’nın doğal gazı Tosçelik’in borusuyla taşınacak

Tosyalı Holding’in şirketlerinden Tosçelik Spiral Boru, Romanya Transgaz idaresine ait, Karadeniz Sahil-Podișor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin çelik boru tedarikçisi oldu. Tosyalı’dan yapılan açıklamaya göre, Tosçelik Spiral Boru, uluslararası projelere spiral kaynaklı çelik boru tedariki ile öne çıkmaya devam ediyor. Tosçelik Spiral Boru uluslararası deneyimle, Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi Transgaz tarafından gerçekleştirilen Karadeniz Sahil-Podișor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin de çelik boru tedarikçisi oldu.

306,5 kilometrelik hat

Tosçelik Spiral Boru, ISO 3183 PSL2 üretim standardı ve L415NE PSL2 çelik kalitesine sahip, 813-1219 mm çap aralığında 102 bin ton çelik boruyu bir yıllık süre içerisinde teslim edecek. Tosçelik Spiral Boru'nun üretimi üstlendiği çelik boru hattının uzunluğu 306,5 kilometre olacak. Karadeniz Sahil-Podișor Gaz Boru Hattı Romanya’nın Güneydoğu bölgesinde yer alıyor. Güzergahı güneydoğudan batıya doğru ilerleyerek Romanya'nın Köstence, Călăraşi ve Giurgiu ilçelerinden geçiyor.

Tüketimin yüzde 45’i karşılanacak

Yıllık 12 milyar metreküpü aşan kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gazla Romanya’daki tüketimin yaklaşık yüzde 45’inin karşılanacağı öngörülüyor. Avrupa’nın enerji güvenliği açısından da kritik bir önem sahip olan projenin, yapılan planlara göre Podisor’da Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya (BRUA) Gaz Boru Hattı ile birleşmesi hedefleniyor. Tosçelik Spiral BoruAŞ, Cezayir ve Türkiye'deki üretim tesislerinde, en yüksek teknoloji ve yüksek nitelikli insan kaynağı ile faaliyet gösteriyor.

Şirket'in Cezayir ve Türkiye'de bulunan her iki tesisi yılda 400 bin ton üretim kapasitesine sahip. Tosçelik Spiral tesislerinde tüm üretim süreçleri ve nihai ürünler, ISO-API 5L, ASTM A252, EN ISO 3183, EN 10224 dahil olmak üzere uluslararası gerekliliklere ve dünya çapında kabul görmüş üretim standartlarına uygun. Tosçelik Spiral Boru, BRUA Gaz Boru Hattı gibi birçok büyük uluslararası projelere spiral kaynaklı çelik boru tedariki ile öne çıkıyor.