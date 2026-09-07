Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50’sinde: Uluslararası proje geliri 50 milyar dolara ulaştı

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Uluslararası inşaat sektörünün önemli referanslarından ENR’nin şirketlerin kendi ülkeleri dışında elde ettikleri inşaat gelirlerini esas alan 2026 listesi açıklandı. Listeye ilk kez 2006 yılında 86’ncı sıradan giren Rönesans, son 11 yıldır kesintisiz olarak dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında yer almayı sürdürdü.

11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında

ENR’nin “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesi, şirketlerin toplam büyüklüğüne göre değil, merkezlerinin bulunduğu ülke dışındaki inşaat faaliyetlerinden elde ettikleri gelire göre hazırlanıyor.

Bu nedenle sıralama, şirketlerin farklı ülkelerde iş kazanma, büyüme ve küresel rakiplerle rekabet etme performansını ortaya koyuyor. Rönesans da 2026 listesiyle birlikte 11’inci kez dünyanın ilk 50 şirketi arasında yer aldı.

(Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak)

40’a yakın ülkede 1000’den fazla projeye imza attı

Rönesans’ın 30 yılı aşan küresel yolculuğunda ulaştığı uluslararası proje geliri 50 milyar doları buldu. Şirketin bugün yaklaşık 40 ülkede 1.000’i aşkın projede imzası bulunuyor.

Uluslararası projelerde Türkiye’de yerleşik 3.000 üretici ve 500 taşeron firma ile çalışan Rönesans, bu iş birlikleri sonucunda Türkiye’den yurt dışındaki projelere 2 milyar dolarlık değer taşıdı.

Şirketin uluslararası projelerinde istihdam ettiği Türk çalışan sayısı ise 28 bin 853’e ulaştı. Bu çalışanların 3 bin 500’ünü mühendis ve mimarlar oluştururken, söz konusu projelerdeki toplam çalışan sayısı 271 bin 888 olarak kaydedildi.

Erman Ilıcak: Dünya değişti, pazarlar değişti, biz de değiştik

Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, şirketin 11 yıldır dünyanın en büyük 50 uluslararası müteahhidi arasında bulunduğuna dikkat çekti.

Bu süreçte pandemi, savaşlar, enerji krizi ve değişen finansman koşullarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Ilıcak, Avrupa’dan Orta Doğu’ya, CIS ülkelerinden Afrika’ya kadar faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda sürekli yeni koşullara uyum sağladıklarını ifade etti.

Ilıcak, “11 yıldır dünyanın en büyük 50 uluslararası müteahhidi arasındayız. Bu sürede dünya değişti, pazarlar değişti, biz de değiştik. Yeni ülkeler öğrendik, yeni ortaklıklar kurduk, yeni yetkinlikler geliştirdik. Ama bir şey değişmedi: Birlikte çalışma ve çözüm üretme kültürümüz” dedi.

Lakhta Center’dan Gotthard Base Tüneli’ne

1993 yılında yurt dışında başlayan Rönesans’ın uluslararası proje portföyünde ileri mühendislik gerektiren önemli yapılar bulunuyor.

Portföyde Avrupa’nın en yüksek binası Lakhta Center, İsviçre Alpleri’nin altından geçen Gotthard Base Tüneli, Hollanda’nın en uzun karayolu tüneli Gaasperdammertunnel ve Türkmenistan’daki doğalgazdan benzin üretim tesisi yer alıyor.

Türkiye’den 2 milyar doları aşan mal ve hizmet alımı

Rönesans’ın uluslararası projeleri Türkiye’deki üretici ve taşeronlara da iş hacmi sağladı. Şirket, uluslararası projelerinde Türkiye’de yerleşik yaklaşık 3 bin 500’ü aşkın üretici ve taşeronla çalıştı.

Rönesans, yalnızca son 10 yılda bu iş birlikleri kapsamında Türkiye’den 2 milyar doları aşan mal ve hizmet satın alarak yurt dışına gönderdi.

Rönesans’ın Avrupa’daki büyümesi satın almalarla devam etti

Rönesans’ın uluslararası büyümesinde Avrupa da önemli bir yer tuttu. Şirket, 2009 yılında Avusturyalı PORR’un yüzde 10 hissesini satın aldı.

Bunu 2013 yılında Alpine Bau grubunun bir iştiraki, 2014’te Alman mühendislik şirketi Heitkamp ve 2015’te Hollandalı inşaat şirketi Ballast Nedam’ın satın alınması izledi.

Rönesans tarafından satın alınmasının ardından yeniden yapılandırılan Ballast Nedam, üç yıl içinde tekrar kârlı bir şirkete dönüştü. Rönesans, ENR’nin Avrupa sıralamasındaki gücünü de koruyor.