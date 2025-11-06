Rönesans Gayrimenkul’den 135 milyon Euro'luk operasyonel kâr

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2025’in üçüncü çeyreğinde de güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, şirketin FAVÖK’ü TL bazında yüzde 9 reel artışla 6,4 milyar TL’ye, Euro bazında ise 135 milyon Euro'ya yükseldi.

Şirketin brüt varlık değeri 3,5 milyar Euro, net aktif değeri ise 2,9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Net faiz gideri yüzde 60 azalarak 19 milyon Euro'ya indi.

“Sırada Ankara Optimum Outlet var”

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, “Yılın üçüncü çeyreğinde pazar liderliğimizi koruduk. İzmir Optimum’daki satın alımımız kârlılığı destekledi. Şimdi hedefimiz Ankara Optimum’un kalan yüzde 50 hissesini portföyümüze katmak” dedi.

Yaşar, şirketin borç oranının yalnızca yüzde 14 olduğunu, kalan kısmın özkaynakla finanse edildiğini vurguladı.

Rönesans Gayrimenkul’ün portföyündeki 16 yatırım, toplamda 735 bin m² kiralanabilir alan sunuyor. Şirketin AVM’lerinde ziyaretçi sayısı son 12 ayda 114 milyona ulaştı.

Portföydeki 15 proje BREEAM Outstanding, 8 proje ise LEED Gold veya Platinum sertifikasına sahip.

Yaşar, “Sürdürülebilir büyüme stratejimizle yatırımcılarımıza reel getiri sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.