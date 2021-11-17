Rönesans, Gaziantep hastanesine ortak oluyor

Rönesans Sağlık Yatırım, kamu-özel işbirliği (PPP) projesi olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde İtalyan Webuild ve Kayı İnşaat'ın tüm hisseleri ile Koreli Samsung C&T'nin yüzde 2'sinden oluşan toplam yüzde 51 hisseyi almak için anlaşma imzaladı.

Yatırım bedeli 636 milyon euro olarak açıklanan 1,875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nin yapımını WeBuild, Kayı İnşaat, Samsung C&T ve Actus Portföy'den oluşan dörtlü bir konsorsiyum üstlenmişti.

Konsorsiyum, bir kısmı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Yatırım Bankası'ndan (EIB), bir kısmı ise Korea Eximbank ile K-Sure tarafından verilen garantiyle yaklaşık 480 milyon euro tutarında proje finansmanı kredisini 2017 yılında temin etmişti.

Şirketler arasındaki görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağın verdiği bilgiye göre; Rönesans'ın hisse alımına yönelik anlaşma imzalanırken, kredinin yeniden yapılandırılması için de görüşmeler yürütülüyor.

Kaynaklardan biri yapılandırma görüşmelerinin aralık ortasından itibaren tamamlanabileceğini belirtti.

Hisse devri müzakereleri hakkında bilgi sahibi ilk kaynağın verdiği bilgiye göre, Rönesans hisselerin alımı için önümüzdeki günlerde Rekabet Kurumu'na başvuracak.

Rönesans Holding konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Samsung C&T, hastanedeki hisselerinin bir kısmının satışını değerlendirdiğini ancak henüz nihai bir karar alınmadığını açıkladı.

Webuild ve Kayı İnşaat, Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

İşlemin gerçekleşmesi halinde, 2016 yılında 636 milyon euro yatırım bedeliyle Webuild, Kayı, Samsung C&T ve Actus Portföy Yönetimi tarafından inşaatı başlatılan Gaziantep Şehir Hastanesi projesinde yeni ortaklar, Rönesans Sağlık Yatırımları, Samsung C&T ve Actus Portföy Yönetimi olacak. Samsung ve Actus'un konsorsiyumda yüzde 24.5'er payı olacak.

Aynı kaynak, Rönesans Sağlık Yatırımları'nın payları yabancı bir ortak ile almasının da söz konusu olabileceğini ifade ederek, "Rönesans yüzde 51 ortaklığa bir Kuzey Avrupalı ya da Japon bir yabancı yatırımcı ile birlikte yarı yarıya girebilecek. Projenin tamamlanması için bankalardan yeni bir kredi temin edilmeyecek, bunun yerine yeni ortaklar tarafından sermaye ilave edilerek proje tamamlanacak" dedi.