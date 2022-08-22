Rönesans Holding, Japon şirketlerle işbirliğini genişletiyor

Rönesans Holding, Japon şirketleriyle mevcut işbirliklerinin yanı sıra yeni ortaklıklar için görüşmelerini sürdürüyor. Japonya’nın önde gelen finans ve ekonomi yayın kuruluşu Nikkei Asia’ya röportaj veren Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Japon şirketleri ile ortaklık ve iş birliklerini genişleteceklerini açıkladı. Ilıcak, bu çerçevede toplam 3 milyar dolar değerindeki farklı projeler için Japon şirketleri ile işbirliği görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Mühendislik-Tedarik-İnşaat-Finansman (EPCF-Engineering, Procurement, Construction and Financing) modeliyle farklı coğrafyalarda Japon iş ortakları ile yeni projeler planladıklarını aktaran Ilıcak, bu model ile Japon iş ortaklarının da güçlü olduğu gelişmekte olan ülkelere uçtan uca iş modelini taşıdıklarını, o ülkelerin de altyapı ve sosyal donatı projeleri hayata geçirme kapasitelerini arttırdıklarını kaydetti.

Ilıcak, görüşmeleri devam eden projeleri; Kazakistan ve Özbekistan'da hastane inşaatı ve işletmesi, Ceyhan’da yatırımı devam eden Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde güneş enerjisinden yeşil hidrojen üretimi ile çeşitli ülkelerde demir çelik fabrikalarının dekarbonizasyonu olarak açıkladı.

Hisse alımı için de görüşüyor

Ayrıca projelerin entegrasyonunu kolaylaştırmak için bir Japon mühendislik firmasından hisse alımı için görüşmeler yaptıklarını da belirten Ilıcak, yurtdışındaki hastane yatırımları için İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki ortakları Sojitz ile ilerlediklerini söyledi.

Ilıcak, Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin ve dostluğun güçlendirilmesine katkılarından ötürü, Mayıs ayında Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ile takdir edilmişti.

Gelirlerinin yüzde 20’si Japon ortaklıklardan gelecek

Rönesans Holding’in uluslararası pazarlardaki büyümesinin devam ettiğini söyleyen Ilıcak, şunları kaydetti: “Yıllık ortalama gelirimizi 5 milyar dolar olarak öngörüyoruz. Yıllık gelirimizin yüzde 20’sine karşılık gelen yaklaşık 1 milyar dolardan fazlasını Türkiye, Afrika, Balkan ve Orta Asya pazarlarında Japon şirketler ile olan iş birliklerimizden elde edebiliriz. Bu ülkelerdeki deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve iş gücümüz ile Japon ortaklarımızın uygun finansman ve teknoloji olanaklarını birleştirerek, hem mühendislik-tedarik-inşaat-finansman (EPCF) alanında hem de kamu-özel iş birliklerinde (PPP) iyi sonuçlar aldık. Bu iş birliği ile geniş bir coğrafyada oldukça rekabetçiyiz.”

Gelirlerin yüzde 78’i Türkiye dışından

Erman Ilıcak, 2021 yıl sonu itibarıyla Rönesans Holding’in gelirlerinin yüzde 42’sinin Bağımsız Devletler Topluluğu, yüzde 31’inin Avrupa yüzde 22’sinin Türkiye ve yüzde 5’inin de diğer coğrafyalardan geldiğini bildirdi.

Dünya Bankası’nın yatırım kolu IFC’nin yüzde 4 hissesine sahip olduğu Rönesans Holding’in Türkiye’nin en büyük müteahhitlik şirketi olduğu vurgulanan haberde, dünya müteahhitlik sektöründe şirketlerin sıralamasını hazırlayan Engineering News Record’a göre (ENR) geçtiğimiz yıl alanında Avrupa’nın dokuzuncu, dünyanın ise 28. Büyük şirketi olduğu hatırlatıldı. Haberde ayrıca çeşitli Japon şirketleri ile Rönesans Holding arasında 10 yılı aşan ortaklık ve işbirliği deneyimi olduğu, Japon şirketleri ile bugüne kadar toplam 4 milyar dolar tutarında ortak proje gerçekleştirildiğine yer verildi.