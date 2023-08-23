Rönesans Holding'den 12 rüzgar türbini siparişi

Alman rüzgar türbini üreticisi Nordex, Rönesans Holding'in Almanya merkezli inşaat şirketi iştiraki Heitkamp Industrial Solutions GmbH'den üç proje için sipariş aldı.

Nordex'ten yapılan açıklamaya göre Sivas'ta bulunan Kayalar rüzgar santraline 49 MW kapasiteli yedi adet, Çorum'daki Osmancık santraline 56 MW kapasiteli sekiz adet, Malatya'daki Sağıluşağı rüzgar santrali için 84 MW kapasiteli 12 adet türbin siparişi verildi.