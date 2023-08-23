Rönesans Holding'den 27 rüzgar türbini siparişi

Rönesans Holding, TotalEnergies ile gerçekleştirdiği Rönesans Enerji ortaklığı sonrasında 189 megavatlık ilk rüzgar enerjisi yatırımı için düğmeye bastı.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin grup şirketlerinden Rönesans Enerji TotalEnergies ile gerçekleştirdiği ortaklık sonrasında ilk yatırımını hayata geçirmek için Almanya merkezli Nordex Grup ile anlaşmaya vardı.

Beş yıllık yatırım planı

Gelecek 5 yıl içinde Türkiye'de 2 gigavatlık yenilenebilir enerji yatırımı hedefleyen Rönesans Enerji, Türkiye'de hayata geçirilecek 189 megavatlık ilk yatırımı için Nordex Grup ile hareket edecek.

Anlaşma kapsamında Nordex Enerji, Rönesans Holding çatısı altındaki Almanya merkezli Heitkamp Industrial Solutions GmbH ile üç proje için sözleşme imzaladı.

Rönesans Enerji için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeli kapsamında hayata geçirilen YEKA RES-3 ihalesinin bir parçası olan üç projeye, Nordex tarafından 27 N163/6.x tipi 113 metre yüksekliğinde, 163 metre rotor çapında rüzgar türbini temin edilecek.

Heitkamp Industrial Solutions GmbH, bu projelerde Rönesans Enerji adına EPC (Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) yüklenicisi olarak hareket edecek. Projenin ana yüklenicisi olarak Heitkamp, rüzgar santrallerinin inşaat ve elektrik işleri ile 154 kilovat enerji iletim hatlarının tesis işlerinden sorumlu olacak.

En büyük kurulum Malatya'ya

TotalEnergies ile yaptığı ortaklık sözleşmesi ile birlikte 5 yıl içinde Türkiye'ye yaklaşık olarak 2 milyar avro yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı planlayan Rönesans Enerji, toplam 189 megavatlık anlaşma kapsamında, en büyük kurulumu 84 megavat değerinde 12 türbin ile Malatya Sağıluşağı'na yapacak.

Bununla birlikte, Çorum Osmancık'da 56 megavatlık 8 türbinin ve Sivas Kayalar'da 49 megavatlık 7 türbinin kurulumu da tamamlanacak.

Türbin ekipmanları, bakanlık ile imzalanan sözleşme çerçevesinde yüksek yerlilik oranına sahip olacak. Türkiye'de ticari anlamda satışta olan en yüksek kapasiteli, 7 megavatlık rüzgar türbinlerinin devreye alınacağı projede kullanılacak kule, kanat ve jeneratör dahil olmak üzere birçok ekipman Türkiye'de üretilecek.

2024'te devreye alınıyor

Malatya, Çorum ve Sivas illerinde kurulumu gerçekleşecek ve toplam 189 megavat kurulu güce sahip olacak santrallerin 2024 yılı sonunda devreye alınması planlanıyor. Projelerin devreye girmesi ile Türkiye'de yaklaşık 380 bin hanenin elektrik tüketiminin karşılanması ve yıllık yaklaşık 370 bin ton karbondioksit salımının önlenmesi hedefleniyor.

Rönesans Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Hatem, Rönesans Holding'in net sıfır emisyon yolculuğunda yenilenebilir enerji yatırımlarının konumuna dikkati çekerek, "Bu anlaşmayla net sıfır emisyon yolculuğumuz için önemli bir adım atarken, ülkemizin rüzgar enerjisinde hedeflediği yenilenebilir kapasiteye ulaşmasında da etkin bir rol üstlenmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Hatem, Rönesans Enerji'nin bugün itibarıyla bünyesinde barındırdığı 6 hidroelektrik enerji santrali (HES) projesiyle 166 megavatlık kurulu güce sahip olduğunu anımsatarak, "Nordex ile anlaşmaya vardığımız bu 3 yeni projeyle toplam kurulu gücümüz 355 megavata çıkacak. Yeni dönemde de yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyü ile büyümeye devam ederek, Türkiye'nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğalgaz ithalatını azaltacak

Türkiye Ulusal Enerji Planı'ndaki 2028 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7'sini TotalEnergies ile birlikte gerçekleştirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Hatem, "Bu yatırımlar sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçmiş olacağımız gibi 3,5 milyon ton sera gazı emisyonundan kurtulacağız." bilgisini paylaştı.