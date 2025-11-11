Rönesans Holding’den Adana’daki endüstri bölgesi için çağrı: “Yatırım yapmak isteyen herkese kapımız açık”

Rönesans Holding, Adana Ceyhan’da 2 milyar do­larlık yatırımla hayata ge­çirdiği Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Sıvı Yük Terminali pro­jesiyle Türkiye’nin petrokimya üretiminde yeni bir dönemi baş­latacak. 2027’de devreye alına­cak tesis, Türkiye’nin polipropi­len üretim kapasitesinin yüzde 17’sini karşılayarak cari denge­ye yıllık 300 milyon dolarlık kat­kı sağlayacak. Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilı­cak, bu yatırımı bölgesel bir en­düstri ekosistemine dönüştür­mek istediklerini belirterek, “Ceyhan’daki petrokimya yatı­rımı, sanayimize yerli ve sürdü­rülebilir bir güç katacak. Doğu Akdeniz Petrokimya Kümelen­mesi’ni 20 milyar dolarlık bir en­düstri bölgesine dönüştürmeyi hedefliyoruz; yatırım yapmak is­teyen herkese kapımız açık” dedi.

“Ceyhan’daki petrokimya yatı­rımı, sanayimize yerli ve sürdürü­lebilir bir güç katacak” diyen Ilı­cak, Ceyhan’da 1,3 milyar dola­rı uluslararası finansman olmak üzere 2 milyar dolarlık bu yatırım­la 472 bin 500 ton kapasiteli bir polipropilen üretim tesisi ve sı­vı yük terminali kurduklarını ifa­de etti. Ilıcak, yatırıma yönelik şu bilgileri verdi: “PDHPP tesisi için Cezayirli Sonatrach, sıvı yük ter­minali için Norveçli Stolt-Nielsen ile ortaklık kurduk. Ortaklarımız­la birlikte 700 milyon dolar öz ser­maye yatırımı yaptık. Proje kapsa­mında 12 farklı milletten, 30’dan fazla firmayla birlikte çalışıyoruz. Bu sürecin arkasında 6 yıllık bir geliştirme ve finansman yolculu­ğu bulunuyor. Yaklaşık 1 yıl önce, tamamı uluslararası finansörler tarafından sağlanan en büyük özel sektör finansmanlarından birini elde ettik ve inşaata başladık.”

Polipropilenin yüzde 96’sı ithalatla geliyor

Türkiye’nin bugün yılda 8 mil­yon ton plastik hammadde ithal ettiğinin altını çizen Ilıcak, “Bu miktarla, Çin’den sonra dünya­nın en büyük plastik hammad­de ithalatçısı konumundayız. Polipropilen ve polietilen, dış ti­caret açığımızda en büyük paya sahip ürünler arasında. Polipro­pilenin yalnızca yüzde 4’ü yer­li üretimle karşılanıyor; yüzde 96’sı ithalatla geliyor” diye açık­ladı. Bu durumun sanayiciye stok yükü, tedarik ve vade riski getirdiğini belirten Ilıcak, “Re­kabet gücümüzü azaltıyor, ihra­catımızı zorlaştırıyor. Bu yatı­rım, Türkiye’nin ithalata bağım­lılığını azaltacak, sanayimizin gelişimini hızlandıracak” dedi.

Yatırımın yer aldığı bölgenin denize kıyısı sayesinde güçlü lo­jistik avantajı, hammaddeye eri­şimi, Gaziantep, Adana ve Kay­seri gibi tüketimin yoğun olduğu pazarlara kısa mesafede oluşu­nun avantajlarına da değinen Ilı­cak, “Sonatrach ile uzun vadeli propan tedarik anlaşması imza­layarak hammaddeyi güvence al­tına aldık. Sıvı yük terminalinde ise Norveçli Stolt-Nielsen ile or­taklık kurduk. Yatırımlarımızın 2027 yılı sonunda tamamlanma­sını hedefliyoruz” diye konuştu.

20 milyar dolarlık endüstri bölgesine dönüşecek

Bu yatırım öncesi, Port of Rotterdam’a ve Singapur’da­ki Jurong Adası’na gidip ince­lediklerini ve dünyadaki en iyi örneklerden yola çıkarak Cey­han’da entegre bir endüst­ri bölgesi ve liman yapısını ta­sarladıklarını da açıklayan Ilı­cak, “PP tesisimizin de içinde yer alacağı Doğu Akdeniz Pet­rokimya Kümelenmesi ve Li­manı (DAPEK), Türkiye’nin en büyük endüst­ri bölgelerinden birine dönüş­me potansiye­line sahip. Biz bir ‘altyapı be­lediyesi’ gibi elektrik, doğal­gaz, su, tren yolu bağlantısı gibi kritik altyapılar oluşturulması­na öncülük ediyoruz. Ayrıca en­düstri bölgesine 1 ila 1,5 milyar dolar arasında ek yatırım yap­mak üzere fizibilite çalışmala­rına da başladık. Türkiye’nin bu stratejik endüstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen herkes için kapımız açık” dedi.

DAPEK’in 15 ila 20 milyar do­lar büyüklüğünde bir endüstri bölgesine dönüşmesini amaç­ladıklarını aktaran Ilıcak, “Altyapısı, lojistik imkan­ları, teknolojisi, hatta teşvik imkanlarıyla hazır bir bölge… Yatırımcıların uzaklara bak­malarına gerek yok. Bu işi, küresel iş ortak­larıyla birlikte be­raber büyüteceğiz. Bu bölge, Adana ve çevresi başta ol­mak üzere Tür­kiye’nin petro­kimyada üretim ve istihdam üs­süne dönüş­sün” çağrısın­da bulundu.

Sağlıktaki standartlarımız uluslararası model oluyor

“Rönesans, Türkiye’nin sağlık dönüşümünde en büyük oyunculardan” diyen Ilıcak, sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi: “Toplam 18 şehir hastanesinin 6’sı Rönesans tarafından Meridiam, Sojitz, Samsung C&T gibi ortaklarla yürütüldü. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz şehir hastaneleri, deprem ve pandemi dönemlerinde ne kadar stratejik ve hayati yatırımlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Yaptığımız tüm mühendislik projelerinde, Türk ve dünya şartnamelerinde mecbur kılınan kuralların ve limitlerin üzerine çıkarak projelerimizi tamamlıyoruz. Öyle ki sağlıkta getirdiğimiz mühendislik ve finansman standartlarını bugün Kazakistan’a taşıdık. Farklı bölgelerde de bunun model olacağına inanıyoruz.”

3 yılda toplam yatırım 14 milyar dolara ulaşacak

Erman Ilıcak, Rönesans’ın bugün alanında dünyanın en büyük ilk 50, Avrupa’nın ise en büyük ilk 10 uluslararası taahhüt şirketi arasında konumlandığını belirterek, “Yurtdışında 50 milyar dolarlık projeyi başarıyla tamamladık. Ülkemizde son 20 yılda yaklaşık 10 milyar dolar tutarında yatırım yaptık. Devam eden yatırımlarımızla birlikte, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’deki toplam yatırımımızı 14 milyar dolara çıkaracağız. Ülkemize inanıyoruz” dedi. Ilıcak, gelirlerinin yarısından fazlasını yurt dışından elde ettiklerini ve yatırımları ülkeye getirdikleri yabancı sermaye ve uluslararası finansman ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Rönesans olarak 32 yıldır yurtdışında en zor ve en rekabetçi koşullarda çalışıyoruz. Yaklaşık 35 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Dünyanın bu en zorlu pazarlarında kazandığımızı, Türkiye’nin geleceğine yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk işçisini götürmediğimiz yere gitmiyoruz

Ilıcak, “Geçen yılı yaklaşık 4 milyar euro ciroyla kapattık. Gelirlerimizin yaklaşık %50’si yurtdışından geliyor. Dünyada 30’dan fazla ülkedeyiz; sırf Afrika’da 5 tane ülkedeyiz. Hollanda’da, Almanya’da, İsviçre’de çok ciddi operasyonlarımız var. Dünyanın en derin, Avrupa’nın ise en uzun tünelini; yine Avrupa’nın en yüksek binasını biz yaptık. Şimdi Orta Asya ülkelerindeyiz. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan büyük pazarlarımız. Tek kriterimiz var o da Türk mühendislerini ve işçilerini götürebileceğimiz destinasyonlar seçmek. Onlar olmadan başarılı olmamız mümkün değil” dedi.