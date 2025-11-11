Rönesans Holding’den Adana’daki endüstri bölgesi için çağrı: “Yatırım yapmak isteyen herkese kapımız açık”
Rönesans, Ceyhan’daki 2 milyar dolarlık PP tesisiyle Türkiye’nin petrokimya üretimini güçlendirecek. Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Ceyhan’da kurulacak Doğu Akdeniz Petrokimya Kümelenmesi’nin 20 milyar dolarlık bir endüstri bölgesine dönüşeceğini belirterek, yatırımcıları bölgeye davet etti.
Rönesans Holding, Adana Ceyhan’da 2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Sıvı Yük Terminali projesiyle Türkiye’nin petrokimya üretiminde yeni bir dönemi başlatacak. 2027’de devreye alınacak tesis, Türkiye’nin polipropilen üretim kapasitesinin yüzde 17’sini karşılayarak cari dengeye yıllık 300 milyon dolarlık katkı sağlayacak. Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, bu yatırımı bölgesel bir endüstri ekosistemine dönüştürmek istediklerini belirterek, “Ceyhan’daki petrokimya yatırımı, sanayimize yerli ve sürdürülebilir bir güç katacak. Doğu Akdeniz Petrokimya Kümelenmesi’ni 20 milyar dolarlık bir endüstri bölgesine dönüştürmeyi hedefliyoruz; yatırım yapmak isteyen herkese kapımız açık” dedi.
“Ceyhan’daki petrokimya yatırımı, sanayimize yerli ve sürdürülebilir bir güç katacak” diyen Ilıcak, Ceyhan’da 1,3 milyar doları uluslararası finansman olmak üzere 2 milyar dolarlık bu yatırımla 472 bin 500 ton kapasiteli bir polipropilen üretim tesisi ve sıvı yük terminali kurduklarını ifade etti. Ilıcak, yatırıma yönelik şu bilgileri verdi: “PDHPP tesisi için Cezayirli Sonatrach, sıvı yük terminali için Norveçli Stolt-Nielsen ile ortaklık kurduk. Ortaklarımızla birlikte 700 milyon dolar öz sermaye yatırımı yaptık. Proje kapsamında 12 farklı milletten, 30’dan fazla firmayla birlikte çalışıyoruz. Bu sürecin arkasında 6 yıllık bir geliştirme ve finansman yolculuğu bulunuyor. Yaklaşık 1 yıl önce, tamamı uluslararası finansörler tarafından sağlanan en büyük özel sektör finansmanlarından birini elde ettik ve inşaata başladık.”
Polipropilenin yüzde 96’sı ithalatla geliyor
Türkiye’nin bugün yılda 8 milyon ton plastik hammadde ithal ettiğinin altını çizen Ilıcak, “Bu miktarla, Çin’den sonra dünyanın en büyük plastik hammadde ithalatçısı konumundayız. Polipropilen ve polietilen, dış ticaret açığımızda en büyük paya sahip ürünler arasında. Polipropilenin yalnızca yüzde 4’ü yerli üretimle karşılanıyor; yüzde 96’sı ithalatla geliyor” diye açıkladı. Bu durumun sanayiciye stok yükü, tedarik ve vade riski getirdiğini belirten Ilıcak, “Rekabet gücümüzü azaltıyor, ihracatımızı zorlaştırıyor. Bu yatırım, Türkiye’nin ithalata bağımlılığını azaltacak, sanayimizin gelişimini hızlandıracak” dedi.
Yatırımın yer aldığı bölgenin denize kıyısı sayesinde güçlü lojistik avantajı, hammaddeye erişimi, Gaziantep, Adana ve Kayseri gibi tüketimin yoğun olduğu pazarlara kısa mesafede oluşunun avantajlarına da değinen Ilıcak, “Sonatrach ile uzun vadeli propan tedarik anlaşması imzalayarak hammaddeyi güvence altına aldık. Sıvı yük terminalinde ise Norveçli Stolt-Nielsen ile ortaklık kurduk. Yatırımlarımızın 2027 yılı sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
20 milyar dolarlık endüstri bölgesine dönüşecek
Bu yatırım öncesi, Port of Rotterdam’a ve Singapur’daki Jurong Adası’na gidip incelediklerini ve dünyadaki en iyi örneklerden yola çıkarak Ceyhan’da entegre bir endüstri bölgesi ve liman yapısını tasarladıklarını da açıklayan Ilıcak, “PP tesisimizin de içinde yer alacağı Doğu Akdeniz Petrokimya Kümelenmesi ve Limanı (DAPEK), Türkiye’nin en büyük endüstri bölgelerinden birine dönüşme potansiyeline sahip. Biz bir ‘altyapı belediyesi’ gibi elektrik, doğalgaz, su, tren yolu bağlantısı gibi kritik altyapılar oluşturulmasına öncülük ediyoruz. Ayrıca endüstri bölgesine 1 ila 1,5 milyar dolar arasında ek yatırım yapmak üzere fizibilite çalışmalarına da başladık. Türkiye’nin bu stratejik endüstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen herkes için kapımız açık” dedi.
DAPEK’in 15 ila 20 milyar dolar büyüklüğünde bir endüstri bölgesine dönüşmesini amaçladıklarını aktaran Ilıcak, “Altyapısı, lojistik imkanları, teknolojisi, hatta teşvik imkanlarıyla hazır bir bölge… Yatırımcıların uzaklara bakmalarına gerek yok. Bu işi, küresel iş ortaklarıyla birlikte beraber büyüteceğiz. Bu bölge, Adana ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin petrokimyada üretim ve istihdam üssüne dönüşsün” çağrısında bulundu.
Sağlıktaki standartlarımız uluslararası model oluyor
“Rönesans, Türkiye’nin sağlık dönüşümünde en büyük oyunculardan” diyen Ilıcak, sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi: “Toplam 18 şehir hastanesinin 6’sı Rönesans tarafından Meridiam, Sojitz, Samsung C&T gibi ortaklarla yürütüldü. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz şehir hastaneleri, deprem ve pandemi dönemlerinde ne kadar stratejik ve hayati yatırımlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Yaptığımız tüm mühendislik projelerinde, Türk ve dünya şartnamelerinde mecbur kılınan kuralların ve limitlerin üzerine çıkarak projelerimizi tamamlıyoruz. Öyle ki sağlıkta getirdiğimiz mühendislik ve finansman standartlarını bugün Kazakistan’a taşıdık. Farklı bölgelerde de bunun model olacağına inanıyoruz.”
3 yılda toplam yatırım 14 milyar dolara ulaşacak
Erman Ilıcak, Rönesans’ın bugün alanında dünyanın en büyük ilk 50, Avrupa’nın ise en büyük ilk 10 uluslararası taahhüt şirketi arasında konumlandığını belirterek, “Yurtdışında 50 milyar dolarlık projeyi başarıyla tamamladık. Ülkemizde son 20 yılda yaklaşık 10 milyar dolar tutarında yatırım yaptık. Devam eden yatırımlarımızla birlikte, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’deki toplam yatırımımızı 14 milyar dolara çıkaracağız. Ülkemize inanıyoruz” dedi. Ilıcak, gelirlerinin yarısından fazlasını yurt dışından elde ettiklerini ve yatırımları ülkeye getirdikleri yabancı sermaye ve uluslararası finansman ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Rönesans olarak 32 yıldır yurtdışında en zor ve en rekabetçi koşullarda çalışıyoruz. Yaklaşık 35 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Dünyanın bu en zorlu pazarlarında kazandığımızı, Türkiye’nin geleceğine yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türk işçisini götürmediğimiz yere gitmiyoruz
Ilıcak, “Geçen yılı yaklaşık 4 milyar euro ciroyla kapattık. Gelirlerimizin yaklaşık %50’si yurtdışından geliyor. Dünyada 30’dan fazla ülkedeyiz; sırf Afrika’da 5 tane ülkedeyiz. Hollanda’da, Almanya’da, İsviçre’de çok ciddi operasyonlarımız var. Dünyanın en derin, Avrupa’nın ise en uzun tünelini; yine Avrupa’nın en yüksek binasını biz yaptık. Şimdi Orta Asya ülkelerindeyiz. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan büyük pazarlarımız. Tek kriterimiz var o da Türk mühendislerini ve işçilerini götürebileceğimiz destinasyonlar seçmek. Onlar olmadan başarılı olmamız mümkün değil” dedi.