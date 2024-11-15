Rönesans, Hollanda’nın ‘gelecek 100 yılını kurtaracak’ projeye talip

Nurdoğan A. ERGÜN

Hollanda’nın 10 büyük inşaat firması arasında yer alan ve 2015 yılın­da yüzde 100’ü Rönesans Hol­ding tarafından satın alınan Ballast Nedam, Hollanda’yı 100 yıl boyunca su taşkınlarına kar­şı korumak amacıyla yapılan set yükseltme projesinde yer alıyor.

Toplamda bin 500 kilo­metreden fazla setin güçlendi­rilmesini kapsayan projesinin 1.2 kilometrelik kısmının iha­lesini alan şirket, üç yıllık stra­tejik planda açılacak diğer iha­lelere de girerek proje toplamı­nın en az yüzde 25-30’unda yer almak istiyor.

Söz konusu proje ile mevcut kanalların beş met­re daha yükseltilerek sık sık su taşkınlarıyla karşı karşıya ka­lan Hollanda’nın 100 yıl daha korunması planlanıyor. Ballast Nedam, 1.2 kilometrelik kısmı­nı 2025’te tamamlayacak. Pro­je ve Rönesans’ın yurt dışı ça­lışmaları hakkında bilgi veren Rönesans Holding Yönetim Ku­rulu Başkan İpek Ilıcak Kaya­alp, set yükseltme projesinin toplam ihale bedelini 24.5 mil­yon euro olarak açıkladı.

Pro­jede çıkarılan malzemelerin yüzde 80’inin geri kullanıldığı­nı ve döngüsel ekonomi adına da önemli bir çalışma olduğu­nu söyleyen Kayaalp, çalışma­yı altyapıda tamamı elektrikli ekipman kullanılan ‘ilk proje’ olarak anlattı. “Ballast Nedam Avrupa’daki en büyük iştira­kimiz” diyen Kayaalp, inşaata ilave olarak konut da geliştiren şirketin yıllık cirosunu 1.3 mil­yar euro olarak açıkladı.

“Avrupa’da Rönesans etkisi yaratıyoruz”

Türkiye’nin yanı sıra fark­lı coğrafyalarda da projelere imza atan Rönesans’ın günde­minde Avrupa olduğunu dile getiren Kayaalp, şunları söyle­di: “Konsolide ciromuzun yak­laşık üçte birini elde eden, Av­rupa’daki en büyük iştirakimiz Ballast Nedam Ballast Nedam, köprü, tünel, kamu binası, li­man, konut ve otoyol inşaatı gibi farklı ve stratejik projele­ri hayata geçirmekle kalmıyor; ekonomik kalkınma, hareket­lilik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla sunduğu yenilikçi çö­zümlerle sürdürülebilir yaşam alanları oluşturuyor.

Enerji, su, konut, ulaşım ve endüstri gibi temel sektörlerde sürdürülebi­lir dönüşümleri hayata geçire­rek büyümeyi hedefliyoruz, te­miz ve yenilenebilir enerji kay­naklarına dayalı, iklim krizine karşı dirençli sistemler kurma­ya odaklanıyoruz. Sürdürüle­bilirlik vizyonu doğrultusun­da, 2030’a kadar şantiyelerde yüzde 100 karbon nötr olmayı, 2040’a kadar ise enerji nötr in­şaat hedefini gerçekleştirme­yi amaçlıyoruz. Ballast Nedam, Rönesans’ın bu hedeflerini Av­rupa’ya taşıma ve Rönesans et­kisini dünyaya açma kararlılı­ğımızın en önemli aktörü.”

Diğer yandan Ballast Ne­dam’ın sürdürülebilirlik kap­samında gruba yaptığı katkı­ların da etkisiyle geçtiğimiz ay 350 milyon dolar tutarında ‘Sürdürülebilir Eurobond’ ih­racını başarıyla gerçekleştir­diklerini bildiren Kayaalp, “Bu ihraç Türkiye’de, bizim sektö­rümüzde gerçekleşen bir ilk olma özelliğine sahip.

Euro­bond’tan sağladığımız kayna­ğı, sürdürülebilir projelerde kullanacağız. Sürdürülebilir finans piyasasının gelecek yıl­larda ivmelenerek büyümesi­ni bekliyoruz. Sürdürülebilir­lik ile ilgili yaptığımız ve yapa­cağımız yatırımların, gelecek yıllarda daha uygun şartlarda borçlanabilmemizi sağlama­sını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışında kazanıyor ülkemize yatırım yapıyoruz”

Grubun gelirlerinin yüz­de 50’den fazlasını yurt dışın­dan elde ettiğini kaydeden Ilı­cak Kayaalp, 33 farklı ülkede 35 binden fazla çalışanla faali­yet gösterdiklerini iletti. “Rö­nesans bir Türk şirketi.

Bu­nunla da her zaman gurur du­yuyoruz” diyen Kayaalp, şöyle devam etti: “2015 yılından bu yana dünya sıralamasında ilk 50’deyiz, Avrupa’da ise ilk 10’da yer alıyoruz. Bugün 33 fark­lı ülkede varız. Gayrimenkul, sağlık, enerji, endüstriyel ya­tırımlar ve inşaat olmak üzere beş ana sektörde faaliyet gös­teriyoruz. En zor coğrafyalarda en zor projeleri inşa ediyoruz. Mühendislik anlamında birçok farklı yenilikçi sıra dışı proje­ye başarıyla imza attık.”

Artık dünyanın değiştiğini ve yeni düzende global işbirliklerinin, hem şirketlerin hem de ülkele­rin rekabet gücünde en önem­li etken olduğunu söyleyen Ka­yaalp, “Bizim IFC, Meridiam, Samsung, Total gibi çok uluslu ortaklarımız var. Onların da bi­ze kattığı güçle bugüne kadarki yurt dışı kazancımızı 40 milyar euroya ulaştırdık. Bunun 8 mil­yar eurosu ile Türkiye’ye yatı­rım yaptık. Ülkemize yaklaşık 2 milyar euro tutarında doğru­dan yabancı yatırım, yaklaşık 4 milyar euro tutarında da ya­bancı finansman sağladık” diye konuştu.

“Yatırımda büyüyüp 5 yılda 12 milyar € hedefliyoruz”

Önümüzdeki beş yılda yatırım grubunun büyümesine ve çeşitlenmesine odaklanacaklarını açıklayan İpek Ilıcak Kayaalp, “Yeni yatırım dönemini planladığımız şekilde gerçekleştirebilirsek, beş yıl sonra hacmen daha büyük ve gelir yaratma kabiliyeti bakımında daha çeşitli bir Rönesans fotoğrafı olacak. Ajandamızdaki yatırım planlarını da hesaba kattığımızda beş yıl sonra ülkemizde gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarının 12 milyar euroyu geçeceğini, ülkemize sağladığımız doğrudan yabancı yatırım tutarının 2.5 milyar euroya, yabancı finansman tutarının ise 7 milyar euroya yaklaşacağını öngörüyoruz” dedi.

Ceyhan ile plastikte ham madde açığı kapanacak

Cezayir petrol şirketi Sonatrach ile Ceyhan’da inşa edecekleri polipropilen üretim tesisi Ceyhan PdhPP’yi stratejik bir proje olarak tanımlayan İpek Ilıcak Kayaalp, “Türkiye’nin yıllık plastik ham madde tüketimi 8 milyon ton, bunun sadece 1 milyon tonu Türkiye’de üretiliyor, geri kalan 7 milyon tonu ise ithal ediliyor.

Bu alandaki dış ticaret açığımız 10 milyar dolara ulaştı. Yıllık 4.5 milyon ton ithalat yapılıyor. Çevre dostu teknolojiler kullanarak Ceyhan’da hayata geçireceğimiz tesisimiz, yılda 470 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak ve Türkiye’nin dış ticaret açığının azaltılmasın her yıl 250 milyon dolar katkı sağlanacak. Ceyhan PdhPP projesinde ham madde tedariki son derece kritik. Sonatrach, 2040 yılına kadar kesintisiz ham madde sağlayacak” dedi.