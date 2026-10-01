Rönesans ve Digital Realty’den Türkiye’ye veri merkezi yatırımı

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Türkiye’nin dijital altyapısına yönelik büyük ölçekli yeni bir yatırım için ilk adım Ankara’da atıldı. Dünyanın önde gelen veri merkezi platformlarından Digital Realty ile Rönesans Altyapı’nın kurduğu ortaklık, yapay zekâ, bulut teknolojileri, veri depolama ve bağlantı altyapısında artan kapasite ihtiyacına odaklanacak.

Ortaklığın ilk veri merkezi kampüsünün Ankara Temelli’de kurulması için ilk fazın inşaatına başlandı. Bu fazın 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ankara’daki veri merkezi 2028’de faaliyete geçecek

Ankara’daki projenin ilk fazında 22 MW’ın üzerinde IT kapasitesi ve yaklaşık 10 bin metrekare operatör bağımsız kolokasyon alanı oluşturulması planlanıyor.

İlk fazın 2028 yılında faaliyete geçmesi hedeflenirken, Ankara’nın ardından İstanbul’da da yeni bir veri merkezi kampüsü yatırımı yapılması planlanıyor.

Ankara ve İstanbul’da kurulacak altyapının hem Türkiye’deki şirketlere ve kamu kuruluşlarına hem de uluslararası bulut, teknoloji ve dijital hizmet sağlayıcılarına hizmet vermesi amaçlanıyor.

Yatırım potansiyeli 3 milyar dolara ulaşacak

Rönesans Altyapı ve Digital Realty ortaklığının uzun vadeli hedefi, Ankara ve İstanbul’daki yatırımlarla toplam 200 MW IT kapasitesine ulaşmak.

Bu büyüklükteki altyapının 3 milyar dolara kadar yatırım potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Planlanan 200 MW kapasitenin, “Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı” kapsamında 2030 yılı için belirlenen 1 GW kapasite hedefinin yüzde 20’sine karşılık gelmesi öngörülüyor.

Yatırımlarla yapay zekâ, bulut teknolojileri ve veri yoğun uygulamalardan doğan yeni kapasite ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki veri akışında bölgesel merkez konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Digital Realty 300’ün üzerinde veri merkezi işletiyor

Digital Realty, altı kıtada, 30’dan fazla ülkede ve 55’ten fazla metropolde 300’ün üzerinde veri merkeziyle faaliyet gösteriyor. Şirket; veri merkezleri, barındırma ve bağlantı çözümleri alanlarında hizmet veriyor.

Ortaklıkla Digital Realty’nin küresel veri merkezi platformunun Türkiye’ye taşınması; global bulut sağlayıcıları, teknoloji şirketleri, telekom operatörleri ve uluslararası şirketlerden oluşan müşteri ekosistemine Türkiye’de yeni kapasite sunulması amaçlanıyor.

Digital Realty Yatırımlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Greg Wright, Türkiye’nin bölgedeki dikkat çekici dijital altyapı pazarlarından biri olduğunu belirterek, ortak girişimin bulut, yapay zekâ ve kurumsal altyapıya yönelik artan talebi karşılamayı ve Türkiye genelinde uzun vadeli büyüme için temel oluşturmayı amaçladığını söyledi.

(Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak)

Erman Ilıcak: Türkiye’nin potansiyelini global sermayeyle buluşturuyoruz

Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Digital Realty ortaklığını Türkiye’nin uzun vadeli potansiyeline yönelik bir yatırım olarak değerlendirdi.

Ilıcak, Rönesans’ın bugüne kadar Türkiye’de yaklaşık 13 milyar dolarlık özel sektör yatırımını hayata geçirdiğini, bu yatırımların finansmanının yaklaşık yüzde 85’inin uluslararası kaynaklardan sağlandığını belirtti.

Ilıcak, veri merkezlerinin ülkelerin rekabet gücünü belirleyen stratejik altyapılardan biri haline geldiğine işaret ederek Digital Realty’nin küresel deneyimi ile Rönesans’ın yatırım, finansman ve uygulama gücünü bir araya getirdiklerini ifade etti.

Rönesans’ın Türkiye’deki yatırımları 13 milyar dolara ulaştı

Rönesans’ın Türkiye’de ortaklarıyla hayata geçirdiği özel sektör yatırımlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 13 milyar dolar olarak açıklandı.

Şirketin verdiği bilgilere göre bu yatırımlar aracılığıyla Türkiye’ye 2,5 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişine ve 7,5 milyar dolar uluslararası finansman sağlanmasına katkıda bulunuldu.

Rönesans daha önce sağlık alanında Meridiam, Sojitz ve Samsung ile 6 şehir hastanesi, enerji alanında ise TotalEnergies ile 577 MW kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji platformunu hayata geçirdi. Ceyhan’da Sonatrach ve Stolt-Nielsen ile Polipropilen Üretim Tesisi ve Sıvı Yük Terminali projesi de devam ediyor.