Rosatom: Akkuyu hisselerini satmaya hazırız

15 Nisan 2019

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yüzde 49'luk hisse satışı konusunda Türkiye’den özel ve kamu şirketleriyle görüştüklerini bildirdi.

Lihaçev, Rusya'nın Soçi kentinde Atomexpo-2019 Uluslararası Forumu'nda Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hisse satışıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hissesinin tamamını satmaya hazır olduklarını kaydeden Lihaçev, "Türkiye’den hem özel hem devlet şirketleriyle görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Lihaçev, söz konusu hisselerin satışıyla ilgili görüşmelerde Türkiye hükümetinin de yer aldığını ve bu konuda acele etmeyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, dört reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Santralin ilk ünitesinin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.

Rusya ile imzalanan hükümetler arası anlaşmada, tamamı Rosatom tarafından yapılacak projede, yüzde 49’luk hissenin yabancı yatırımcılara satılabileceği hükmü yer alıyor.

Kaynak: AA