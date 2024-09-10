Rosatom yılın en büyük ekipman sevkiyatlarından birine imza attı

Rosatom'un bünyesindeki ITER Proje Merkezi tarafından sevk edilen çerçeve de dahil olmak üzere, test işlemlerinin yapılacağı tezgahlar, ileri, çoğu zaman benzersiz yerli teknolojiler ve yenilikler kullanılarak Rusya'nın Bryansk kentinde üretiliyor.

Tezgahlarda testler yapılırken, ilerde devreye girecek reaktörün gerçek çalışma koşullarına mümkün olduğunca yakın koşullar oluşturuluyor. Reaktör inşaat sahasına gönderilen ilk test tezgahının çerçevesi, proje için hayati önem taşıyan sistem dahilindeki ilk Rus sevkiyatı oldu. Port tapalarının yüklenmesi sırasında test odası ve yükleme sisteminden kaynaklanan yükün zemine eşit şekilde dağıtılması için ağırlığı 20 tonu geçen metal yapıya ihtiyaç duyuluyor.

Dünyada bir ilk...

ITER, Fransa'nın Marsilya kenti yakınlarındaki Provence bölgesinde uluslararası toplumun çabalarıyla uygulanan, dünyanın yeni nesil ilk Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör Projesi olma özelliği taşıyor. Proje, termonükleer enerjinin endüstriyel ölçekte kullanılmasının bilimsel ve teknolojik uygulanabilirliğini ortaya koymak ve bunun için gerekli teknolojik süreçleri geliştirmeyi amaçlıyor.