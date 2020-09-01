Rose Ambalaj, yeni üretim hattı ile kapasitesini artıracak

01 Eylül 2020

ERAY ŞEN-OSMANİYE

Osmaniye’de kavanoz kapağı üreterek yurt içinde ve yurt dışında pazara sunan Rose Ambalaj, yeni bir hat kurarak üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Rose Ambalaj sahibi, makine mühendisi Halil İbrahim Güzelgül, üç yıllık bir firma olmalarına rağmen, önemli bir üretim miktarına ulaştıklarını, günlük kapasitelerinin 300 bin adet olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde makine mühendisliği eğitim aldıktan sonra aile şirketi Özben Kristal’de çalışmaya başladığını, bu dönemde konserve kapağı tedarikinde yaşadıkları sıkıntılar sonucu Rose Ambalaj’ı kurmaya karar verdiklerini anlatan Güzelgül, “2017 yılından bu yana metal ambalaj sektöründe dişli metal kapak üretimi yapıyoruz. Şu anda 11 kişilik bir ekiple 2 vardiya çalışıyoruz” dedi.

Kapakların üzerine logo veya desen baskı yapabildiklerini, yağlı dolumlar ile turşu, bezelye konservesi gibi keskin gıdaların dolumu için farklı kapaklar üretebildiklerini belirten Güzelgül, “Sterilizasyon ve pastörizasyona uygun kapaklar da üretiyoruz. Gıdaya yönelik çalıştığımız için her şeyden önce insan sağlığı geliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin her yerine dağıtım yaptıklarını, yurt dışında ise Almanya, Türkmenistan, Özbekistan, Suriye ve Kosova’ya ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Güzelgül, şöyle devam etti: “Üretim kapasitemiz her vardiyada 150 bin, günde 300 bin adet olmasına rağmen yüzde 80 kapasiteyle çalışabiliyoruz. Bunu artırabilmek için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli hedefimiz üretim hattını genişletmek ve bir hat daha kurmak. Bununla birlikte otomasyonla paketleme yapabilecek sistem kurup daha az insan gücü ile daha seri üretim yapabilmeyi hedefliyoruz. İkinci hatta sahip olduğumuzda ürün çeşitliliğimizi de arttırmayı planlıyoruz. Şu anda 43, 63 ve 82 mm kapak üretimi yapıyoruz.”

“Bal için üretilen kapak turşuya olmaz”

Toplumun konserve konusunda bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Güzelgül, şu uyarılarda bulundu: “Kapaklar genellikle tek kullanımlıktır. Konserve zehirlenmelerinin çoğu 30 kuruş tasarruf yapmak için önceki seneden kalan kapakların kullanılması neticesinde gerçekleşiyor. Bazı gıda üreticileri bile üretimini yaptıkları gıdaya farklı kapak kullanılması gerektiğinin bilincinde değil. Bal için üretilen kapak turşuya olmaz, turşu için üretilen kapak tahine olmaz. Buna dikkat edilmeli.”