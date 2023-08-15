Rota Portföy Evren Üçok ile ortak oldu

E-ticaret platformu Trendyol'un Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Evren Üçok, girişimcilik deneyimiyle Rota Portföy'ün mevcut dinamik yapısının uluslararası standartlarda bir organizasyon ve bir finans şirketi olarak şekillenmesinde katkı sunacak. Evren Üçok, Trendyol Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra, teknoloji şirketlerine ve teknoloji fonlarına yaptığı yatırımlarla tanınıyor.

Ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Evren Üçok, "Türkiye'de portföy yönetimi sektörünün büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyorum. Bu sektörde mükemmel bir liderliğe ve yetenekli bir ekibe sahip olan Rota Portföy'ün ortağı olmaktan heyecan duyuyorum" dedi. Rota Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ise, "Evren Üçok’un, finans ve teknolojideki deneyimleri, pazardaki konumumuzu güçlendirecektir" diye konuştu.