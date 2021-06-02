Rovenma Türkiye’nin ilk akıllı kargo otomatını üretti

HÜSEYİN GÖKÇE

Pandemi döneminde e-ticarette yaşanan artış, alışveriş platformları ve kargo firmalarını, ürün tesliminde yenilikçi alanlara yönlendirmeyi sürdürüyor. Girişimciler Halim Sertbaş ve Şadi Çağatay Öztürk 2011 yılında, ithal edilen ancak çalıştırılamayan 5 kargo otomatını faaliyete geçirerek bu sektöre adım atarken, 2017 yılında ise arabalarını satıp sermaye yaparak Türkiye’nin ilk akıllı kargo otomatını üretmeyi başardılar. Bugüne kadar 800 set cihaz üreterek teslim eden firma, Türkiye’de önemli bir yatırım fonu altında kurulan teknoloji merkezli kargo firması ile 5 bin adet otomat sözleşmesi yaptı.

Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlaması ve evden çalışma düzeniyle, e-ticaret hacminde yaşanan artışın kargo teslimindeki hızı ön plana çıkardığını belirten Rovenma CEO’su Halim Sertbaş, geliştirdikleri RovLocker Akıllı Kargo Otomatı ile kargo sektörüne ve Türkiye’ye önemli bir teknoloji kazandırdıklarını söyledi. Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise birkaç akıllı kargo otomatı üreticisinden biri olduklarını söyleyen Halim Sertbaş, “Geliştirdiğimiz kargo otomatı sistemini 2017 yılından beri ülkemizin önemli kargo ve e-ticaret şirketlerine tüm yazılım, mekanik ve elektronik uzaktan izleme sistemleri ile kurarak etkili bir çözüm ortaklığı sunuyoruz” diye konuştu.

Bu sistemle birlikte artık sıkça karşılaşılan “Alıcı evde/işte bulunamadı” ya da “yanlış adres” gibi birçok sorununun da ortadan kalkacağının altını çizen Halim Sertbaş, cihazın kullanımının çok basit olduğuna vurgu yaptı.

Ürünlerde kullanılan tüm yazılımları kendilerine ait

E-ticaret sitesinden yapılan alışverişlerin yüzde 80’den fazlası kargo otomatının gözlerine sığabilecek büyüklükteki ürünlerden oluştuğunun altını çizen Sertbaş, “Müşteriler bu sayede kargo otomatının elektronik kilitli gözlerine uygun büyüklükteki siparişlerini koyabiliyor. Ardından cep telefon numaralarını yazarak siparişlerini tamamlayabiliyor. Sistemin olabildiğince fazla noktada bulunması önemli” diye konuştu.

Ürünlerinde kullanılan tüm elektronik kartları, yazılımları ve mekanik/endüstriyel tasarımları kendi Ar-Ge ekipleri ile geliştirdiklerini belirten Rovenma CTO’su Şadi Çağatay Öztürk ise, “RovLocker önden bakım sistemi, modül kontrol üniteleri, elektronik kilitleri, siber güvenli alt yapısı ve diğer birçok ayırt edici özelliği ile şu an dünya pazarındaki en kaliteli 2 cihazdan biridir. Cihazlarımız ülkemizden ve İtalya’dan iyi tasarım ödülleri aldı” ifadelerini kullandı.

“5 bin setlik sipariş aldık”

Rovenma’nın bugün 130’dan fazla çalışana sahip, her geçen gün büyüyen teknoloji şirketi haline geldiğini anlatan Sertbaş, bugüne kadar ürettikleri 800 set cihazın kurulumunu 7 ilde tamamladıklarını, önümüzdeki 3 yıl için ise en az 5 bin setlik üretim siparişini aldıklarını söyledi. 2021 yılı ikinci çeyreği itibarıyla ilk ihracat siparişlerini de aldıklarını anlatan Sertbaş, önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’nin ihtiyacının minimum 10 bin akıllı kargo otomatı olduğunu vurguladı. İhracat siparişleri ile Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinde ürünleri ile yer alacaklarını iletti.