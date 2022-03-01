Royal, halı satış hedefini 3 milyon metrekareye çıkardı

Türk halı markası Royal Halı, bu yıl 3 milyon metrekare halı satışı ve ciroda da yüzde 40 artış hedefliyor. Markanın 2022 yılı hedeflerini paylaşan Royal Halı Genel Müdürü Tansel Tula, yaklaşık 2 yıldır tüm dünyada etkisini sürdüren pandeminin halıcılık sektörünü olumlu etkilediğini söyledi.

Evlerde daha çok zaman geçirmek zorunda kalan insanların halılarını yenileme ihtiyacı hissettiklerini kaydeden Tula, “Bu da imalat, satış ve ihracat rakamlarımıza olumlu yansıdı. Biz de 2022 yılı hedeflerimizi daha da yükselttik. Bu yıl ciromuzu yüzde 40 artırmak istiyoruz.” dedi.

Geçen yıl 2 milyon metrekare halı sattıklarını ve e-ticaret çalışmalarıyla da ciroya yaklaşık 2,4 milyon TL’lik ekstra katkı sağladıklarını belirten Tula, şunları söyledi: “2022 yılı için hedeflediğimiz üretim rakamları beklentilerimizin üstünde seyrediyor. Yılın geri kalanında ise bu yukarı doğru ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıl 2 milyon metrekare halı ve 16,5 bin ton iplik satışı gerçekleşti. Halı satışımızı yüzde 50 artışla 3 milyon metrekareye, iplik satışımızı ise 18 bin tona çıkarmak istiyoruz.”

“Bütçe hedefimizi yüzde 91 ortalama oranla tutturduk”

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ABD, Çin, Fas, Türkmenistan, Romanya, Ukrayna gibi dünyanın farklı noktalarındaki 30’a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Tula, devamında şunları söyledi: “Bu sayıyı daha da artırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl bütçe hedeflerimizi yüzde 91 ortalama oranla tutturduk. Bu yıl da şirketimizin toplam satışlarını en az yüzde 40 büyütmeyi hedefliyoruz. İnovasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Halı konusunda uzmanlaşmış, deneyimli, Ar-Ge ve tasarım ekibimiz ile her yıl gerek yurtiçi gerekse yurt dışındaki mobilya ve ev dekorasyon modası yönelimlerinin nabzını tutarak model yelpazesini şekillendiriyoruz.”