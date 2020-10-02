Royal için 25 firma şartname aldı

02 Ekim 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen bölgenin en önemli halı üreticilerinden Royal Atlas Halı kayyımlığında yönetilen Royal Halı ve halı ipliği üreticisi BCF1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalelerine yönelik TMSF tarafından açıklama yapıldı. Royal Atlas Halı satışı 6 ekim günü, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı 9 Ekim günü yapılacak.

Daha önce ihale ile satış yöntemine ilişkin kararlar Resmi Gazetede yayımlanmıştı. TMSF’den 2 Ekim günü yapılan açıklamada, son başvuru tarihi 5 Ekim Saat: 17.00 olan ihale sürecinde, 25 firmanın şartname aldığı belirtildi. Açıklamada, “Kapalı olan şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun çabalarıyla ekonomiye kazandırıldı. Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan araştırmasında üretim, karlılık, ciro, satış sıralamasında 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı” denildi. Satışa sunulan şirketler NAKSAN bünyesindeydi.

Ağustos ayında Resmi Gazetede yayımlanan ihale ilanlarına göre; Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 1.12 milyar TL, Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 315 milyon TL, Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353 milyon TL ve BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ise 87.5 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti.

Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihaleleri 20 Ekim'de yapılacak.