RoyalCert “Sağlıklı Turizm Belgesi” verecek

22 Mayıs 2020

RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. “Türkiye’nin Sağlıklı Turizm belgelendirme programı kapsamında yetkilendirilen 5 kuruluş arasında ilk sırada yer aldı. Dünyadaki ilk örneklerinden biri olan “Sağlıklı Turizm Belgelendirme” programı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde; Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlandı. Yetkilendirme çerçevesinde 0850 532 14 19 nolu RoyalCert Sağlıklı Turizm Belgelendirme hattı üzerinden kesintisiz olarak alınan sertifikasyon başvuran işletmelerin denetimleri 29 Mayıs tarihi itibari ile başlayacak. RoyalCert Konaklama ve yeme-içme tesislerinde farklı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetimler gerçekleştirerek tesislerin hijyen ve sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmesini yapacak. Sertifikasyon başvuruları Belgeyi alan tesisler Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinden de duyurulacak. Sağlıklı Turizm Belgesi logosu, belgeyi alan tesislerinin görünen noktalarına asılacak ve müşteriler belge üzerindeki kare kod sayesinde tesis ile ilgili tüm denetleme bilgilerine ulaşabilecek.

İlk denetim 29 Mayıs’ta Eresin Hotels Taxim Premier’de olacak

“Almanya Frankfurt merkezli olarak 32 ülkede faaliyet gösteren Royalcert’in Türkiye genelinde 17 şubesi bulunmaktadır. Köklü bir şirket olarak, belgelendirme konusunda yetkin tecrübeye sahip uzmanlarımız ile iş birliği içerisinde olacağımız işletmelere katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz.” diyen RoyalCert Yönetim Kurulu Başkanı M. Alphan Namlı:



“Ülkemizde Covid-19 tedbirleri; vaka sayılarındaki azalmalar da dikkate alınarak hafifletiliyor. Burada yeni tedbirlerin ve uygulamaların merakla beklendiği sektörlerden biri de şüphesiz ki turizmdi. Zira 2019 yılında gelirleri 34 milyar doları aşan sektörde 2020 yazı için pek çok işletme müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyordu. Ancak işletmeler sağlık ve hijyen noktasında azami dikkat gösterse de vatandaşların kafalarında soru işaretleri bulunuyordu. Bu kapsamda Bakanlığımızın yayınladığı “Sağlıklı Turizm Belgelendirme” programı kritik bir önem taşıyor. Konaklama ve Yeme- İçme Tesisleri için belirlenen yaklaşık 132 kriter dikkate alınarak, Hijyen ve sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmesi yapılıp, bunlara ilişkin raporlar düzenleyecek ve başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderip kriterlere uygunluğu kontrol edilirken, denetimlere ilave olarak 2 aylık periyodlarda gizli müşteri deneyimi ayrıca yapılacak ve ayrıca raporlanacaktır. Bu belgelendirmeler çerçevesinde işletmeler müşterilerine gönül rahatlığıyla hizmet verebilecekler. İlk denetimimizi 29 Mayıs’ta Eresin Hotels Taxim Premier‘de gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında uzmanlarımız hızla çalışmalara başlayacaklar. Bu zor sürecin işletmeler için hafifletilmesinde rol oynamak bizim için mutluluk verici” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı Turizm Belgelendirme” programı tatilini Türkiye’de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi alınması önerilen tedbirleri tanımlıyor. Bu sertifikasyona başvurmak isteyen tesis işletmeleri; bu konuda yetkili uluslararası sertifikasyon kuruluşu olan RoyalCert’e 0850 532 14 19 nolu Sağlıklı Turizm Belgelendirme hattı üzerinden başvuruda bulunabilecek.