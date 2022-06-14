RPA teknolojisiyle ayda 7 bin saatten fazla tasarruf imkanı

Gerçekleştirdiği uygulamalarda verimlilik ve tasarruf özelinde başarılı çalışmalara imza atan Turkcell Global Bilgi, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisiyle şirketlere tasarruf avantajı sağlıyor. Zaman ve kaynak tüketen rutin işlerin sorumluluğunu üstlenerek şirketlere bu işleri ‘insansız’ bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunan RPA teknolojisi, verimliliği artırırken hata oranlarını da sıfıra düşürüyor, ayrıca zamandan da tasarruf sağlayarak ‘dijital çalışan’ olarak şirketlere 7 gün 24 saat katkı veriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, pandemiyle birlikte şirketlerin dijitalleşmeye hızla entegre olduklarına dikkat çekti.

Robotların da bu sürecin bir parçası haline geldiğini belirtemn Aynur, “Ancak, ne yazık ki bir veya birkaç robota sahip olunarak dijital dönüşüm gerçekleşmiyor. Turkcell Global Bilgi olarak dijitalleşmeyi bir kültür olarak benimsiyor ve çalışanlarımıza verdiğimiz robotik süreç otomasyonu ve veri okuryazarlığı eğitimlerini de bu kültürü yaymak amacıyla ayrıca önemsiyoruz. Herkesin bildiği gibi pandeminin bir sonucu olarak iş süreçlerindeki maliyetler de arttı. Bu noktada robotlar, insanların elinden mesleklerini değil rutin olan, zaman alan, maliyet gerektiren ve süreci yavaşlatan işlerini alıyor. Böylelikle süreç daha verimli hale geliyor. Bu süreçte gördük ki oluşturmaya çalıştığımız dijitalleşme kültürü, yalnızca belirli şirketlerin sektörlerin değil herkesin sorumluluğunda olmalı. Örnek verecek olursak, kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz EX-Marathon modelimizin kurgusunda; seminer, Ideathon ve Marathonlar ile belirli bir dijitalleşme inisiyatifinin kurumda hem birey hem de bölümler özelinde benimsenmesini sağlıyoruz. İlgili değişime farklı yetenekteki çalışanların farklı şekillerde katkısı olabileceğini göstererek dijitalleşmenin kurum olarak benimsenmesini amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

7 bin saatten fazla tasarruf sağlanıyor

Dijitalleşme ile rekabet şartlarının da tamamen değiştiğini söyleyen Aynur, şunları kaydetti: “Günümüzde geleneksel yöntemler ile rekabet etme şansı kalmadı. Daha verimli iş süreçleri tasarlayabilmek ve üreten bir ülke olabilmek için dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Sadece Nisan ayında müşteri hizmetleri operasyonlarımızda 95 robot ile 7 bin saatin üzerinde tasarruf sağlamış olmamız da öncülüğümüzün bir göstergesi. Robotlarımız sadece müşteri hizmetlerimizde görev yapmıyor, şirket içerisinde insan kaynaklarından finans birimine kadar birçok departmanımızda aktif olarak kullanılıyor. Yurt dışında ve yurt içinde birçok müşterimizin farklı departmanlarında kullanılan toplam 667 robotumuz, 2 bin 77 adet iş sürecinde gerek şirketimiz içerisinde gerekse müşterilerimizin kendi bünyesinde görev alıyor.”