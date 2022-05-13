RS Otomotiv Grubu, Tur Assist'i satın aldı

RS Otomotiv Grubu, Tur Assist'i İspanyol şirket MAPFRE Asistencia'dan satın aldığını duyurdu. 1996’dan bu yana Türkiye’de asistans alanında faaliyet gösteren Tur Assist, yeni dönemde RS Otomotiv Grubu bünyesinde hizmet verecek.

Şirketin Türkiye'den çekilme kararı alması sonrası RS Otomotiv Grubu tarafından satın alınan Tur Assist, 16 Mayıs 2022 itibarıyla yüzde 100 yerli bir marka olarak, aynı isimle operasyonlarını sürdürmeye devam edecek.

Tur Assist'in bugüne kadar Genel Müdürlüğü’nü yürüten Nihal Asker, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ederken, Genel Müdürlük görevini ise 16 Mayıs tarihinde aynı zamanda şirketin yeni hissedarlarından Timur Selçuk Turan'a devredecek. Öte yandan RS Otomotiv Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda KASİDER Kadın Sigortacılar Derneği'nin Başkanı Sema Tüfekçiler de görev alacak.

“MAPFRE Sigorta'yı hiçbir şekilde etkilemeyecek”

Devir teslim töreninde konuşan MAPFRE Asistencia Genel Müdür Yardımcısı Nelson Alves, “Tur Assist'in müşterilerini mağdur etmeyecek bir çözüme odaklanmasını hedefleyerek RS Otomotiv Grubu'nu tercih ettik. Farklı adaylarımız da vardı fakat devri düşünmemiştik. RS'yi seçme sebeplerimizin başında, sektörü ve müşterileri iyi biliyor ve isteklerine cevap verecek tecrübe ile güce sahip olması geliyor.” dedi.

MAPFRE Asistencia Global CEO'su Leire Jimenez ise, şunları kaydetti: “MAPFRE Asistencia'nın stratejik odak noktası, diğer uluslararası pazarlardaki diğer girişimlere kayarken, RS Otomotiv Grubu, Tur Assist'in yolculuğunun bir sonraki aşaması için güçlü bir katalizör özelliği kazanacak. RS Otomotiv Grubu'nun Türkiye pazarındaki önemli bir marka olarak konumlanması ile birlikte, Tur Assist'in müşterileri ve çalışanları için mümkün olan en iyi geleceği inşa edeceği şirket olacağına inanıyoruz. Bu karar, Tur Assist'ten tamamen farklı ve ayrı bir şirket olan MAPFRE Sigorta'yı hiçbir şekilde etkilemeyecek. MAPFRE Sigorta, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile Türkiye'ye değer katmaya devam edecek.”

“Ülkeden çıkış yapmasına gönlümüz razı olmadı”

RS Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı da satın alma kararlarına ilişkin “Tur Assist'in güçlü network yapısı, gelişmiş teknolojik alt yapısı, tecrübeli kadrosu ve güçlü marka değeri nedeniyle ülkeden çıkış yapmasına gönlümüz razı olmadı.” ifadesini kullandı.

Tur Assist'i yenilikçi günlerine tekrar kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Ünaldı, “MAPFRE Asistencia gibi global bir gücün varlığını satın alıyor olmanın haklı gururunu, RS Otomotiv Grubu ailesi olarak hep birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde grup markalarımızın sinerjisinden de faydalanarak, sektörde fark yaratan bir şirket olma yolunda ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Türk esnaflık prensipleri ile 13 yıl önce temellerini sağlam şekilde atan şirketimiz, sigorta sektörüne geniş bir hizmet ağı sunabilen kurumsal yapısıyla, tüm ekip arkadaşlarımızla el ele, Tur Assist gibi güçlü bir markayı daha da kuvvetli hale getirecek, milli bir sermayeye dönüştürme yolunda tüm imkanlarını kullanacak.” şeklinde konuştu.