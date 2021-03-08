RSM Elektrik, bu yıl 30 ülkeye ihracat hedefliyor

Aralarında acil durdurma butonları, ikaz lambaları, şalterler, el aletleri, endüstriyel kilitler, menteşeler, aksesuarlar, sızdırmazlık contalarının da yer aldığı yaklaşık 200 farklı ürün grubuna sahip olan RSM Elektrik, 18 yıldır iç ve dış piyasa çalışmalarına devam ediyor. Yeni dönemde dış pazarlara odaklanan şirket, ihracat yaptığı ülke sayısını 30'a çıkarmayı hedefliyor.

2020'yi tüm hesapların şaştığı kimsenin beklemediği olayların yaşandığı bir yıl olarak değerlendiren RSM Elektrik İş Geliştirme Müdürü İlksen Mertöz, “Pandemi denilen bir kavram girdi hayatımıza. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanına kadar her şeyi çok farklı görüyorduk. Yılın başında planladıklarımızla yılın ortasında revize ettiklerimiz arasında çok fark var. 2020’yi biz mevcudu koruyarak geçirdiğimiz bir yıl olarak düşünüyoruz. 2021 için bu süreçte çok ciddi hazırlıklarımız oldu, 2020 yılında altyapımızı güçlendirdik. Şirket olarak 2020 yılında salgın sürecine rağmen 22 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Yeni dönemde ise hedefimizi 30 ülkeye ihracat gerçekleştirmek olarak belirledik. Biz katma değerli ürün ihracatı yapıyoruz, RSM Elektrik’in kilogram başına ihracat fiyatı 10 dolar.” şeklinde konuştu.

"Pandemide bize gelen hijyenik ürün talepleri arttı"

Elektrik, makine, klima, iş makineleri, savunma sanayii gibi sektörlere yönelik ürün geliştirdiklerini anlatan İlksen Mertöz, pandemiyle birlikte yepyeni bir dönemin başladığını vurguladı. Pandeminin RSM Elektrik’te de bazı şeyleri değiştirdiğini kaydeden Mertöz, "Bu dönemde pandemi sebebiyle bize gelen hijyenik ürün talepleri arttı. Bizim şöyle bir sloganımız var, müşterilerimizin ürünlerinde ilk dokunduğu noktayız, her zaman müşteriler bizim sattığımız, bizim ürettiğimiz ürünlere ilk olarak dokunur. Biz bunu ilk dokunma noktası olarak kullanıyoruz. Biz şirket olarak istihdam kalıcılığına çok önem veriyoruz. Tüm personellerimizle uzun yıllardır çalışıyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımız da bu bilinçte oluyor. Uzun yıllardır hizmet ettiğimiz sektörümüzde kadın istihdamına çok önem veriyoruz.” dedi.

Yatırımlara devam edecek

Bu yılın kendileri için çok önemli olduğunu belirten İlksen Mertöz, özellikle RSM Elektrik’te ihracat tarafının çok hızlı büyüdüğüne dikkat çekti. Elektriğin hızla gelişen bir sektör olduğunu söyleyen Mertöz, "Elektrikli araçlar, nükleer santraller, yeşil enerji gibi elektrikle ilgili çok fazla kavram var. Biz de elektriğin daha nerelerinde olabiliriz diye sürekli ürün arayışındayız. 2021 bizim 2020’de ektiğimiz tohumların filizlenme dönemi. Elektrik malzemeleri anlamında daha da ön planda olacağız. 2021’de ayrıca yatırım anlamında birçok yeni alanda faaliyet gösteriyoruz. Grup şirketlerimizden yazılım ve yapı tarafında çok ciddi yatırımlarımız söz konusu.” diye konuştu.

E-ihracat ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan İlksen Mertöz, şunları söyledi: “Türkiye olarak e-ihracat konusunda Avrupa ortalamasının çok altındayız. Grup bünyesine eklenen yeni şirketlerimizden bir tanesi e-ticaret şirketidir. Elektrik malzemeleri çok teknik ürünler olsa da, geçmişte şöyle bir endişemiz vardı; 'Acaba bu ürün de internette satılır mı?', 'e-ihracat olur mu?' şeklinde. Tüm gruptaki yönetim kurulu üyelerini bu süreçte ikna ettim ve e-ticaret yatırımımız oldu. Önümüzdeki dönemlerde de farklı projelerimiz olacak ve e-ticareti çok geliştireceğiz.”