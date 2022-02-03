RSM iki şirkete ortak oldu, 11 milyon Euro yatırım yapacak

İMAM GÜNEŞ

Güvenlik kilitleri alanında 90’ın üzerinde ülkeye ihracat ve sektörünün dünyadaki öncülerinden olan Mesan Kilit’i 8 yıl önce İngilizlere satan Rıdvan Mertöz, RSM Grubu adıyla ile yeni yatırımlara hız verdi. Bünyesinde elektronik ürünlerden, inşaata, danışmanlık hizmetlerinden medikal ürünlere kadar hizmet veren 7 şirket bulunduran grup, iki yeni şirketin çoğunluk hissesini aldı. Kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed'in yüzde 60 ve termoform ambalaj makine sektöründe faaliyet gösteren Beta-Pak'ın yüzde 75 hissesini alan RSM, dünya pazarlarında söz sahibi olan şirketleri, global marka yapmayı amaçlıyor.

Yapılan yatırımların detaylarının paylaşıldığı toplantıya RSM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, Bimed Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Yakup Gülnihal, Beta-Pak Kurucu Ortağı Cengiz Karagülle katıldılar.

Yabancı yatırımcılara kaptırmadı

Mesan Kilit'i 8 yıl önce global bir şirkete entegre ederek ülkeye çok ciddi bir döviz girdisi sağladıklarını belirten RSM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “Şimdi ise bu iki şirkete yatırım yaparak yine ülkemize döviz girdisi sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. 2021 yılı sonundaki genel ekonomik durumdaki olumsuzluklara rağmen yolumuzdan dönmeyerek Bimed'in yüzde 60'ını, Beta-Pak'ın ise yüzde 75'ini satın aldık. Bu iki firma da Türkiye'de kendi alanında açık ara lider firmalar. Yabancıların bu şirketlerde gözü vardı. Onlar alsa marka da yok olacaktı. Bu firmaları kaybetmek istemedik. İki firmanın değeri 70 milyonun Euro’nun üzerinde, ihracatı ise 51 milyon dolar seviyesinde. Biz bu iki firmamızı da global marka yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Romanya’da fabrikası var

Müşteri talebi oluşmadan ürünü imal etmek gibi bir anlayışları olduğunu söyleyen Bimed Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Yakup Gülnihal, “50'ye yakın patentimiz var. Kendi sektörümüzde dünyada ilk 10 firma içindeyiz. Solar enerjisi, rüzgar türbini için üretimler yapıyoruz. Dünyada en büyük rüzgar jeneratörü imalatçısına kablo bağlantı elemanlarının tamamını biz satıyoruz. Dünya hijyenik makine üretimine yöneliyor. Biz de ilk hijyenik kablo bağlantı elemanlarını ürettik. Romanya’da da 50 çalışanımızın olduğu bir fabrikamız da var. Orayı da büyütmeyi planlıyoruz” dedi.

“Avrupalı rakipler rahatsız oldu”

Şirketin bugün 85 ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Beta-Pak Kurucu Ortağı Cengiz Karagülle Cengiz Karagülle ise şu bilgileri verdi: “Ortadoğu'nun ayağını Avrupa'dan kestik. Avrupa'nın kalitesine yakın makineleri uygun fiyatlarıyla verdiğimiz için öne çıkıyoruz. Birçok Avrupalı firma birleşerek ayakta kalmaya çalıştı. Makine kategorisinde her yıl ilk 5 ihracatçı arasına gidiyoruz. Geçen yıl 2’nci sıradaydık. Hedefimiz liderlik. Yaptığımız işler Avrupalı rakiplerimizi rahatsız etti. Birkaç büyük firma bizi satın almak istedi. Bizim tek amacımız şirketimizi büyütmek ve global marka olmaktı. Bize yol gösterici, tecrübeli bir ortak lazımdı. Bu da Rıdvan bey oldu.”

Yüksek faizli banka kredisi, ek maliyet oluşturdu

Yatırımın büyük kısmının banka kredisi ile yapıldığına ancak faizlerin çok yüksek olduğuna dikkat çeken RSM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, şu bilgileri verdi: “Yıllardır çalıştığımız bankalar bile yardımcı olmakta zorlandı. Üç özel ve yerli banka ile görüştük. İlk iki banka ile faiz konusunda uzlaşamadık. Akbank ile anlaştık. Finansman maliyetimiz de bu süreçte ciddi şekilde arttı. Biz yerli ve milli yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. Koşullarının da sanayici için iyileştirilmesi lazım.”

İki şirkete 11 milyon Euro’luk ek yatırım

Kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed, 650 kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin biri İstanbul’da diğeri Romanya’da olmak üzere toplam iki fabrikası mevcut. Şirket 2021 yılını 45 milyon Euro ciro ile kapattı. Termoform ambalaj makine sektöründe faaliyet gösteren Beta-Pak'ın ise 150 çalışanı bulunuyor. Firma, geçen yılı 13 milyon dolar ciro ile bitirdi. Bimed'in ihracatı toplam satışlarının yüzde 90'ını, Beta-Pak'ın ise yüzde 60'ını oluşturuyor. RSM Grup, bu iki şirkete 11 milyon Euro’luk ek yatırım yapmayı planlıyor.