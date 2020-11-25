RTA'dan 30 milyon liralık yeni tesis yatırımı

COVID-19 tanı kiti üretimiyle bilinen RTA Laboratuvarları, yeni üretim tesisi yatırımı yapma kararı aldı.

RTA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 30 milyon liralık yeni üretim tesisinin Malatya'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada yatırım kararının, endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri üretim alanı, hızlı tanı testleri üretim alanı, fason tüp ve şişe dolum alanı ile steril plastik medikal ürün üretim alanı kurulması amacıyla alındığı bildirildi.

Şirket, ocak ayında Malatya ili 3. OSB Bölgesi'nde 5.710 m2 büyüklüğündeki arsanın yatırım amacıyla satın alındığını duyurmuştu.