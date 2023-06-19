Rumen gazını karadan Kalyon İnşaat taşıyacak

Hamit Varol-Bükreş

Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu ve yaklaşık 710 milyar metreküp büyüklüğe sahip doğal gaz rezervini karaya ulaştırmasının ardından Romanya da harekete geçti. Romanya’nın Karadeniz’in Neptun Deep sahasında keşfettiği ve yaklaşık 200 milyar metreküp olduğu tahmin edilen doğal gazı aradan taşınma işini Türk şirketi Kalyon İnşaat yapacak. Romanya hükümeti ile Kalyon Holding arasında, Karadeniz kıyısı - Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin inşası için imzalar atıldı. 530 milyon euroya gerçekleştirilecek proje ile doğal gaz, boru hattıyla ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılacak. Toplam 308 kilometre uzunluğundaki hattı Kalyon İnşaat 24 ayda tamamlayacak.

İlk kaynak 3 ay sonra atılacak

Hattın inşasıyla ilgili imza töreni Romanya Başbakanlık binasında gerçekleştirildi. İmza törenine Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över katıldı. Romanya’nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi SNTGN Transgaz’ın yatırımı olan proje kapsamında, Avrupa Birliği’nin (AB) ve Romanya’nın artan gaz ihtiyacı, Kalyon Holding’in yapımına başladığı boru hattı ile karşılanacak. Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över’in verdiği bilgiye göre, boru hattı projesinde ilk kaynak 3 ay içinde atılacak. Proje kapsamında, Kalyon Holding tarafından yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru tedarik edilmesi söz konusu olacak. Proje kapsamında ayrıca, kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, kato dik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor.

Gaz Avusturya’ya ulaşacak

Avrupa Birliği ihale kanunlarına göre yapılmış, şeffaf ve zorlu geçen ihaleyi, Avrupa’nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alarak kazandıklarını vurgulayan Serdar Över, “Attığımız imza ile inşasına başladığımız boru hattı projemizi, en ileri teknoloji ile hayata geçireceğiz. Projeyi taahhüt ettiğimiz 24 aydan daha kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz” dedi. Över, 308 kilometre uzunluğundaki hattın, BRUA koridoru ile birleşeceğini belirterek, “BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa’nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridoru. Boru hattımız sayesinde Karadeniz’den çıkan gaz Avusturya’ya ulaşabilecek” diye konuştu.

“Mühendislik ihraç ediyoruz”

Romanya’nın müşavirlik ve müteahhitlik anlamında Türk firmaları açısından önemli bir potansiyel taşıdığına da değinen Över, “Amacımız, Karadeniz’de ortaya çıkacak ilave doğal gazı Romanya ve AB ülkelerinin kullanımına sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilirliğe uygun bir şekilde ulaştırmak. Kalyon Holding olarak bu alanda sahip olduğumuz bilgi ve deneyimimizi Avrupa’ya taşırken, ülkemizin mühendislik gücünü de komşu coğrafyalara ihraç ediyoruz. Bu sayede Türkiye ve Romanya arasındaki ticari iş hacmini artıracak olmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gerek Romanya gerekse diğer ülkelerde Kalyon Holding’in imzasını daha da görünür kılacağız” diye konuştu. Hamit Varol-Bükreş Romanya Başbakanlık binasında gerçekleştirilen Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı'nın imza törenine (soldan sağa) SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över, T.C. Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan katıldı.

“Siz işi yetiştirin biz parayı tıkır tıkır öderiz”

SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian, Kalyon Holding'in Avrupa’dan 4 firmanın katıldığı ihaleyi, tüm kriterleri karşılayarak kazandığının altını çizdi. Sterian, " Bu doğalgaz boru hattı, Avrupa’nın halihazırda en büyük boru hattı projesi. Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya’daki tüketimin yaklaşık yüzde 45’i karşılanacak” dedi. Projede ödeme sıkıntısının yaşanmayacağını kaydeden Sterian, “Daha önce açtığımız boru ihalesini Tosyalı Holding kazanmıştı. İş zamanında bitirdi ve ödemeleri tıkır tıkır yaptık. Bu iş için de aynı şey geçerdi. İşi yetiştirin para ödemesinde sıkıntı olmaz” şeklinde konuştu.