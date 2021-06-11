Rus Atomflot ile Kuzey Star Tersanesi yüzer liman inşa edecek

Rus Atomflot ile Türkiye Kuzey Star Tersanesi evrensel nükleer buzkıranlar için yüzer liman inşa edilmesini öngöre anlaşmayı imzaladı.

Anlamya göre satın alma prosedürü, Rusya Federasyonu’nun 223-FZ sayılı “Belirli Türdeki Tüzel Kişiliklerin Mal, İş, Hizmetlerin Satın Alınması Hakkında” Federal Kanun çerçevesinde ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Birleşik sanayi satın alma standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Sözleşme değeri 4 milyar 981 milyon rubleyi, yani yaklaşık 69 milyar doları bulan anlaşmanın satın alma sonuçlarını özetleme protokolü 27 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

30 bin ton yük kaldırma kapasitesine sahip olacak

30 bin ton yük kaldırma kapasitesine sahip olacak olan yüzer liman, 220 metre uzunuluğunda ve 48 metre genişliğinde olacak. Kızak güvertesi boyunca en az 200 metre uzunuluğa ve 6 metre duba yüksekliğine sahip olacak yüzer limanda dizel yakıt ve içme suyu stokları, atık su ve evsel su toplama kapasitesine göre aynı anda 30 kişi, 7 gün boyunca karaya ayak basmadan görev yapabilecek.

İnşaatı 29 ay sürecek

Konuya ilişkin açıklama yapan Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kaşka, “Anlaşmanın imzalanması, 22220 Projesi’ndeki evrensel nükleer buzkıranların bakımı için kıyı altyapısı hazırlama programının uygulanmasında önemli bir adım. Türk tersanesi gerekli yeterliliklere ve gemi inşa pazarında iyi bir itibara sahip. Anlaşma şartlarına göre, Murmansk Limanı'na teslimatı da dahil yüzer iskelenin inşaatı 29 ay sürecek.” dedi.

Kuzey Star Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İmral ise “Rusya Federasyonu'nun en önemli devlet şirketlerinden biri olan Atomflot FSUE ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok memnunuz. Böyle prestijli bir proje için ihale kazanmak bir Türk tersanesi için büyük bir onurdur. Bu projeye katılmak Kuzey Star için yeni başlangıçlar ve fırsatlar yaratacaktır. Proje, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine de yardımcı olacak.” ifadelerini kullandı.