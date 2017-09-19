Rus devine 2 milyar dolarlık dava

19 Eylül 2017

Hazar denizinde taşımacılık yapan en büyük firmalardan biri olan Palmali, sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rus petrol devi Lukoil'e bağlı Litasco'ya 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Reuters'ın haberine göre, Londra Yüksek Mahkemesi'ne başvuran Palmali, Litasco firması ile yaptığı uzun vadeli sözleşmede taşıma konusunda ihlalleri olduğunu savunarak, 2 milyar dolar tazminat talep etti.

Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlığına sahip olan Palmali Holding'in sahibi olan Mübariz Mansimov, Türkiye'de yaşıyor. Lukoil ve Palmali Denizcilik, geçtiğimiz nisan ayında, 10 yıllık petrol ve petrol türevi taşımalarını gerçekleştirmek için sözleşme imzalamıştı.

Litasco satılacak

Rusya'nın en büyük ikinci petrol şirketi Lukoil, Palmali'nin dava açtığı Cenevre merkezli iştiraki Litasco için bu ay başında 'satma' kararı almıştı.

Diğer taraftan Lukoil'in petrol taşıma ihalelerini üslenen İsviçre merkezli Litasco aleyhine İngiltere'de tahkime tazminat davaları açan taşıma şirketlerinin lehine kararın çıkması halinde Lukoil'in zor durumda kalacağı belirtildi. İstanbul Merkezli Palmali Denizcilik, Litasco aleyhine İngiltere'de tazminat davaları açan şirketler arasında bulunuyor.

Kaynak: Reuters