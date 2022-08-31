Rus e-ticaret şirketi Ozon, Türkiye'de ofis açacak

Rusya'nın e-ticaret şirketi Ozon, Türkiye'de ofis açacağını ve Türkiye ile Rusya arasındaki ticareti kolaylaştıracağını açıkladı. Şirket böylece Rus tüketicilerin platform üzerinden Türk satıcılardan doğrudan ürün satın almasına olanak sağlayacak.

Batılı ülkeler, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkeye yönelik bir dizi yaptırım başlattı. Yaptırım kararlarını uygulamayan ancak ihlal de etmediğini açıklayan Türkiye ile Rusya arasındaki ticati ilişkiler bazı alanlarda gelişti.

Ozon tarafından dün yapılan açıklamada, "Ozon Türk satıcıların ürünlerine karşı artan talebi görüyor ve piyasada pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. 2022'nin ilk yarısında Türk satıcıların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat yükselirken, Türkiye'den Rusya'ya satışı gerçekleştirilen ürünlerin sayısı da üç katına çıktı" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği'nin sıkı yaptırımlarına maruz kalan Rusya'daki özel şirketler, yeni arz zincirleri ve finansman kaynakları oluşturmaya çalışıyorlar. Rublenin değerini nispeten koruması, TL'nin ise değer kaybetmesi de Rusya'dan Türk ürünlerine olan talebin artmasına neden oldu.

Pazar yerine Türkçe'yi dahil edecek

Ozon, İstanbul'da yeni bir ofis açmanın yanı sıra, Türk satıcıları online platforma katılmaya teşvik etmek için ürünlerin Türkiye'den Rusya'ya teslim süresini 6-8 güne düşüreceğini ve pazar yeri dillerinin arasına Türkçe'nin dahil edileceğini belirtti.

Ozon'un Türkiye müdürü Hazal Maras, Ozon'un Türk satıcılara Türkiye'den Rusya'ya satışların akışını sağlamada destek olmak istediğini söyledi.

Paralel ithalat için izin aldı

Ozon, Temmuz ayında Rusya'da paralel ithalat yöntemi ile ürün satmaya başlamıştı. Rus hükümeti tarafından teşvik edilen paralel ithalat sistemi, satıcıların ülke dışında piyasaya sunulan ürünleri marka sahibinden izin alınmadan ithal etmesine olanak sağlıyor.

Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Andrei Belousov, paralel ithalat uygulamasının Rus ekonomisinin yaptırımlar karşısında dayanıklı kalmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Wildberries şirketi ile birlikte Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Ozon, 2020'nin sonunda Nasdaq'ta ilk harza arzını gerçekleştirirken 1 milyar dolar yatırım almış ve Rusya'nın başka şirketleri için de kısa süren bir yüksek yatırımlı halka arz dönemi başlamasına vesile olmuştu.