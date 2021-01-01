Rus hacker'lardan Microsoft'a siber saldırı

Micosoft, ABD federal kurumlarına yönelik siber saldırının arkasında olduğunu belirttikleri Rus hacker'ların kendi şirketlerinin iç kaynak kodlarına eriştiklerini ancak hiçbir müşteri verisi ve hizmetinin risk altına girmediğini belirtti.

Perşembe günü şirketin blog sayfasından yapılan açıklamaya göre şirketin bazı hesaplarında sınırlı sayıda olağan dışı aktivite tespit edildi. Yapılan inceleme üzerine bir hesabın kaynak kodunu gördüğü ancak üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yetkisi olmadığı için söz konusu eylemin herhangi bir değişikliğe neden olmadığı belirtildi.