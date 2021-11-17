Rus petrol şirketi, PCK Schwedt rafinerisindeki payını yükseltti
Rus petrol şirketi Rosneft, Shell'in Almanya'daki PCK Schwedt rafinerisindeki payını yüzde 91,67'ye yükselttiğini açıkladı.
AA
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Shell'in Almanya'daki PCK Schwedt rafinerisindeki hakkını kullanma kararı alan Rus petrol şirketi Rosneft, rafinerideki payını yükseltti. PCK Schwedt'in yüzde 37,5'lik hissesini daha alan Rosneft, toplam payını yüzde 91,67'ye çıkardı.
Söz konusu rafineride Rosneft'in yanı sıra İtalyan Eni şirketinin yüzde 8,33'lük payı bulunuyor.
Almanya'nın Brandenburg bölgesinde bulunan PCK Schwedt rafinerisi, yıllık 11,6 milyon ton kapasiteye sahip.