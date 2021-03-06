Rus şirket, Koreli lityum iyon pil üreticisi şirketin hisselerini satın aldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un TVEL Yakıt Şirketi'nin bir parçası olan OOO Renera, Güney Koreli lityum iyon pil üreticisi Enertech International Inc. şirketinin hisselerini satın aldı.

Konuyla ilgili Rosatom'un yakıt şirketi TVEL'dan yapılan açıklamaya göre, çeşitli kapasitelerde elektrotlar, lityum iyon pil hücreleri ve enerji depolama sistemleri üreten bir şirket olan Enertech International Inc. ile imzalanan anlaşma, Rusya'da 2030 yılına kadar kapasitesi en az 2 GW saat olan lityum iyon pillerin ve enerji depolama sistemlerinin üretilmesini de içeriyor. Üretimin ilk aşamasının 2025 yılında başlatılması planlanırken, Rus şirketinin lityum iyon pilleri elektrikli otobüslerde, elektrikli araçlarda, özel ekipmanlarda ve elektrik şebekesi kompleksinde kullanılacak.

Rosatom, teknoloji alanındaki bu ve benzeri ortakıklarıyla nükleer enerji dışındaki işleri ve endüstrileri geliştirme konusunda yürüttüğü stratejik çalışmasını sürdürüyor. Enerji depolama sistemleri, Rosatom'un nükleer olmayan ürünler portföyünde bulunan uçtan uca bir teknoloji olma özelliğini taşıyor. Bu da, yeni bir teknolojik düzende talep gören yüksek teknoloji ürünleri yaratmayı mümkün kılıyor.

Güney Koreli Enertech International Inc. şirketiyle yapılan ortaklığı değerlendiren TVEL Başkanı Natalya Nikipelova, “Bir teknoloji ortağıyla birleşme, Rosatom'un enerji depolama segmentindeki işinin gelişimi için stratejik olarak önemli bir aşamadır. Bu, üretim kapasitemizi artıracak, lityum iyon piller alanındaki yetkinliklerimizi ve gelişmelerimizi önemli ölçüde artıracak ve ayrıca dış pazarlara erişimi açacaktır. Buna ek olarak, Rusya'da üretimin yapılması sadece yeni teknolojiler ve ürünler değil, aynı zamanda yeni istihdamların da sağlanacağı anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.