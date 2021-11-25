Rus şirket, Türkiye'de lityum-iyon akü üretecek

Rus endüstriyel akü üreticisi Energon, Türkiye'de lityum-iyon akü üretme kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre şirket 2022 yılında Türkiye'de üretime başlamayı hedefliyor. Açıklamada yatırım tutarına ilişkin açıklama yapılmadı. Üretilecek aküler Afrika, Asya, Doğu Avrupa pazarlarına ihraç edilecek.

Energon Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Andrey Shukevich, "Pandemi şartlarında yakın tedarikin önemi arttı. Uzun teslimat periyotlarında ve navlun fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bu gibi faktörler, Türkiye’de üretim kararı almamızda etkili oldu" dedi.