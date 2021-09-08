Rus şirketin güneş paneli fabrikasını Limak inşa edecek

Rus enerji şirketi Unigreen Energy, güneş paneli fabrikası yapım işini Limak Marash’a verdi. Tesisin toplam yatırım tutarı 24,7 milyar ruble (285,2 milyon euro). Alanında Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim fabrikası olacak tesis, aynı zamanda dünyanın da önde gelen yatırımları arasında yer alıyor.

Unigreen Energy’nin bir iştiraki olan ve ‘EnCore’ adını taşıyacak yeni fabrika, Rusya’nın batı şehirlerinden birisi olan Kalningrad’taki Chernyakhovsk’un Sanayi Bölgesi içinde yer alacak.

Güneş panelleri HJT teknolojisiyle üretilecek

2022 yılı sonuna doğru üretime geçmesi hedeflenen fabrika 1.3 GW’lık silikon n-type monokristal kütük ve plakanın yanı sıra 1 GW’lık HJT güneş hücresi üretim kapasitesine sahip olacak.

Bu fabrikada üretilecek güneş panelleri son dönemde yüksek talep gören ve verimliliği çok yüksek HJT teknolojisi ile üretilecek. HJT, fotovoltaik panel pazarındaki en gelişmiş ve potansiyeli en yüksek teknoloji olarak gösteriliyor. Şu anda verimliliği yüzde 24 civarında olan HJT’nin önümüzdeki yıllarda verimliliğinin yüzde 25’e çıkması bekleniyor.

Fabrikada üretilecek güneş panellerinin önemli bölümü ise Avrupa, Asya-Pasifik ve diğer yerleri de içeren deniz aşırı bölgelere ihraç edilecek.

Fabrika Mart 2023’te tamamlanacak

EnCore’un inşaatını yapmak için Limak Marash’ı seçen Unigreen Energy, aynı zamanda yenilenebilir enerji, sağlıklı beslenme ve eko-turizm alanlarında yatırımları bulunan Ream Management’in da bir iştiraki.

EnCore ve Limak Marash arasında imzalanan kontrata göre fabrika Mart 2023 tarihinde tamamlanacak. Anahtar teslimi olarak yapılan anlaşmaya göre fabrikanın nihai dizaynı, bürokratik süreçler ve tüm elektromekanik çalışmalar da Limak Marash tarafından yapılacak.

Toplam 7 hektarlık alan üzerinde inşa edilecek tesis, iletişim altyapısı ile birlikte 14 binadan meydana gelecek.