RUSAL Türkiye'de üst düzey atama

Beş kıtadaki 12 ülkede faaliyet gösteren RUSAL, Türkiye yönetim ekibini güçlendirmek adına Yiğit Kasapoğlu'nu Türkiye Temsilci Direktörü görevine getirdi.

On yılı aşkın deneyime sahip olan ve kariyeri boyunca Satın Alma Yöneticisi ve Kıdemli Satın Alma Müdürü gibi görevlerde yer alarak başta alüminyum olmak üzere birçok farklı metalden oluşan büyük bir portföyü yöneten Kasapoğlu, Türkiye Temsilci Direktörü olarak şirketin Türkiye’deki faaliyetlerine liderlik edecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan Yiğit Kasapoğlu kariyerine Assan Alüminyum’da Satın Alma Uzmanı olarak başladı. 8 yıl Kibar Holding’de stratejik satın alma, risk yönetimi ve tedarikçi geliştirme alanlarında uzmanlaştı.