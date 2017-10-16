Ruslar lojmandan vazgeçti, Ulu ‘zorunlu’ turizmci oldu

16 Ekim 2017

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA - Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımını üstlenen Ruslara lojman yapmak üzere anlaşma yapan Ulu Şirketler Grubu, Rus tarafın sözleşmeden vazgeçmesi ve ödeme yapmaması üzerine, tesisi otele dönüştürerek turizme adım attı.

Merkezi Antalya’da bulunan Ulu Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Ulu, Mersin’in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşa edileceğini anımsatarak, 2013’te Rus sermayeli Atomstroyexport AŞ ile Rus çalışanlar için Gülnar’ın Yanışlı köyünde lojman tesisleri yapımı için anlaştıklarını ve sözleşme imzaladıklarını söyledi. Ulu, ‘Rus Köyü’ adıyla 50 dönümlük bir alanda kurulan tesiste kreş ile 10 adet villanın yer aldığını kaydetti. Akkuyu’ya 8 kilometre mesafede kısa sürede tamamlanan tesislerde Rusya’nın güvenlik örgütü temsilcilerinin de denetim yaptığını belirten Ulu, “Akkuyu Nükleer Santrali yapımının yaklaşık 9 yıl süreceğini belirten Rus şirketi yetkilileri yaptığımız tesisleri yıllığı 3 milyon dolar olmak üzere 9 yıllığına kiralamak istedi. Anlaşma imzaladık. Ancak ilk yıl için 3 milyon dolar ödeyeceklerdi, ödemediler. Konuyu yargıya taşıdık” dedi. Rus şirketin sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını anlatan Cemal Ulu, 20 milyon dolarlık bir yatırımla Ruslara kiralanacak lojmanları otele dönüştürdüklerini söyledi.

9 yıl kira garantisi vardı

Cemal Ulu, Ruslar yüzünden ‘zorunlu’ olarak başladıkları otelciliğin hikayesinin şöyle aktardı: “Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımını üstlenen Atomstroyexport AŞ yetkilileri 2013 yılında bizimle temasa geçerek Gülnar Büyükeceli’de site şeklindeki 10 villamızı yöneticilerinin ikameti için kiralamak istedi. Yapılan sözleşme ile Atomstroyexport AŞ yetkililerinin istediği şekilde lojmanlar yeniden dizayn edildi. Odönem sık olan elektrik kesintilerinden etkilenmemeleri için tüm siteye yetecek jeneratör ve tesisatını kurduk. İkamet edecek kişilere yardımcı olmaları için İngilizce ve Rusça bilen personelden oluşan bir resepsiyon departmanı oluşturarak kiraya verdik. Ardından verdiğimiz hizmetlerden memnun kalan Atomstroyexport yetkilileri Akkuyu Nükleer Santrali’ne yakın bir bölgede, denize sıfır bir konumda Rus Köyü yapılırsa 9 yıl boyunca kiralayacaklarını beyan etti. Bu talep doğrultusunda yaptığımız ön görüşmeler sonucunda bize ait Gülnar Yanışlı’daki mükemmel iki koya sahip, denize sıfır arsa kendilerine gösterildi. Uygun olduğu takdirde kiralamak istedikleri Rus Köyü’nü buraya inşa edebileceğimizi belirttik. Arsa Atomstroyexport AŞ yetkilileri tarafından beğenildi. Şirket merkezi ve Rus yetkililerin güvenlik kontrol ve incelemelerinden sonra da tesisin bu arsaya yapılabileceği belirtildi. Bu gelişmeler neticesinde yapılacak tesisin projesi için karşılıklı görüşmeler sonucunda, anlaştığımız bir proje müellifine talepler doğrultusunda projeyi hazırlattık.”

Yargıtay’dan lehte karar çıktı

Rus şirketin talebi doğrultusunda inşa edilen Sosyal Tesislerin Atomstroyexport AŞ yetkililerince de onaylandığını anlatan Cemal Ulu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışmalar sonucu 15.11.2013 tarihinde mutabık kaldığımız bu projeyi hayata geçirmek için her yılı peşin ödemeli olmak üzere, 9 yıllığına garanti anlaşmalı kira sözleşmesini imzaladık ve projenin yapımına başladık. 7 ayda projeyi tamamladık. Bu sürede Atomstroyexport AŞ’nin Moskova’dan üst düzey yöneticileri defalarca inşaatı ziyaret etti. Yaptıkları kontroller sonucunda ek talep ve istekleriyle de yapım sürecine müdahil oldular. Proje istenilenlere uygun olarak bitirilerek ve ilk yılın kirasını ödeyerek teslim almaları için Atomstroyexport AŞ yetkilileri bilgilendirildi. Ancak 3 ay boyunca çeşitli bahanelerle bizleri oyalayarak ne kira ödemesi yaptılar ne de tesisi teslim aldılar. Bu yüzden yasal olarak gerekli ihtarlar çekildi buna rağmen verilen taahhütler yerine getirilmediği için de mağduriyetlerimizi gidermek adına yasal yollara başvurduk. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda lehimize karar çıktığı halde, hukuk sistemimizdeki süreçlerin yavaş işlemesi, yerel mahkemelerde 6 ayda bir hakim değişikliği sonucunda açılan davanın her celsesine başka bir hakimin bakıyor olması ve uzayan işlemlerden dolayı hala mağduriyetimiz giderilemedi.”

250 kişiyi istihdam ediyor

Yanışlı köyünde denize sıfır, etrafı ormanlarla çevrili 285 oda, 850 yatak kapasiteli otel ile ‘zorunlu’ olarak turizm sektörüne adım attıklarını ifade eden Ulu, “Ruslara lojman olarak yaptığımız tesisler şimdi 5 yıldızlı her şey dahil sistemi ile çalışıyor ve Mavi Bayraklı plajı bulunuyor. Otelimizin doluluk oranı yüzde 95 civarında. Bölgeden sağladığımız 250 kişilik istihdam ile yine bölgeye yıllık 10 milyon lira katkı sağlıyoruz” dedi.