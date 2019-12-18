Rusya'daki dev AVM’ye ESTA imzası

18 Aralık 2019

Rusya’nın en büyük AVM projeleri arasında yer alan SEC Aquarelle Pushkino, Türk inşaat ve müteahhitlik şirketi ESTA Construction imzasıyla açıldı. Dünyaca ünlü Fransız perakende grubu Auchan’ın gayrimenkul geliştirme ve yönetim şirketi Ceetrus tarafından ESTA Construction’a emanet edilen 120 milyon dolarlık projenin temeli 30 Mayıs 2017 tarihinde atılmıştı.

Rusya'daki dev projelerine devam ediyor

Projenin müteahhitliğini üstlenen ESTA Construction; Mercedes-Benz’in Rusya’daki ilk ve en büyük yatırımı olan SIRIUS araç fabrikası; dünyanın en akıllı ve teknolojik stadyumu olarak gösterilen Krasnodar Stadyumu ve Rusya’nın sıfırdan inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Saratov Gagarin Uluslararası Havalimanı’nın ardından, SEC Aquarelle Pushkino AVM projesi ile bölgede fark yaratan imzalarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Moskova’nın 35 kilometre kuzey doğusunda bulunan ve bölgenin en gelişmiş ve dinamik merkezlerinden biri olarak değerlendirilen Pushkino’da açılan alışveriş ve eğlence merkezi, bölgedeki en inovatif proje olarak değerlendiriliyor. Projenin önemli bir özelliği bölge sakinlerinin beklentilerine göre şekillendirilmiş olması. Bu nedenle, inşaat başlamadan önce bölgede yaşayan her kesimden insanı kapsayacak bir anket gerçekleştirildi.

15 futbol sahası büyüklüğünde kapalı alan

Moskova bölgesinin kilit öneme sahip otoyollarından biri olan federal Yaroslavskoye M8 otobanı üzerinde bulunan SEC Aquarelle Pushkino AVM’nin, ilk yılda 8 milyon müşteriye ulaşması öngörülüyor. 283 bin metrekarelik arazi büyüklüğüne, 103 bin metrekare kapalı alana ve 2 bin 870 araçlık bir otoparka sahip olan alışveriş merkezi, dünya markalarının yanı sıra, yerel markalara da ev sahipliği yapacak.

Ülkemizi en iyi biçimde temsil ediyoruz

Projeyle ilgili konuşan ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “ESTA Construction olarak Rusya pazarında dev bir projeyi daha hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Gelişim ve değişime inanan bir marka olarak, kendimizi dikkat çeken ve fark yaratan işler yapmaya adadık. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde birlikte çalıştığımız işveren, yatırımcı, tedarikçi ve diğer tüm ticari ortaklarımızla katma değer ve güven yaratmaya odaklı ilişkiler kuruyoruz. Bugün Rusya’daki inşaat sektörünü en önemli oyuncularından birisi olmamızın temelinde de bu yaklaşım yatıyor. Fark yaratan projelerimizle sadece Rusya’nın değil, uluslararası müteahhitlik sektörünün de önde gelen bir oyuncusu olmayı ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” yorumlarında bulundu.

Auchan Grubu ile iş birliğimizi artıracağız

Auchan Holding’in dünyanın en büyük topluluklarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Bahattin Demirbilek şöyle devam etti: “2018 yılını 50 milyar euronun üzerinde bir gelirle tamamlamış; dünyada 14 farklı ülkede 1.000’e yakın hipermarketi bulunan Auchan Grubu’nun iş ortağı olarak bu önemli projede yer almanın bizim için önemi büyük. Havalimanları, akıllı fabrikalar ve stadyumlar gibi farklı yapılarla birlikte, bulunduğu bölgeye değer katan bu tarz yaşam alanlarıyla uluslararası tecrübemizi yukarı çekerken; bu projelerde Mercedes ve Auchan gibi dünyanın en önemli şirketleriyle iş ortaklığı yapıyoruz. Bu tür şirketlerle çalışmak gerçekten oldukça zor. İşi, güvenliği her zaman ön planda tutarak, en yüksek kalitede, planladığınız takvime bağlı kalarak bitirmeniz çok önemli. Auchan Grubu ile ilk kez böylesine bir projede iş birliği yaptık ve kendileri bizim iş yapış biçimimizden çok etkilendiklerini defalarca dile getirdiler. Şimdi kendileriyle hem Rusya’da hem de Avrupa’nın farklı coğrafyalarında iş birliğimizi artıracağız. Bu ESTA olarak, bizim işe değer veren katma vizyonumuzun; aile ortamında büyük bir ahenkle çalışma prensibimizin bir sonucu. Yaklaşık 10 bin kişilik ESTA ailesinin bir başarısı.

Seramik ve mikrobeton karmasıyla dünya rekor kırdı

- SEC Aquarelle, 100 mağazalık bir perakende koridoru ve yeme-içme alanlarının yanı sıra, anne ve çocuk odaları, WI-FI, ortak alanlarda rahat mobilya ve oturma alanları, su içilebilir çeşmeler, bebek arabası kiralama gibi ücretsiz hizmetler sunuyor.

- BREEAM “Very Good” sertifikası ile çevreye duyarlı bir yapı olan SEC Aquarelle Pushkino, 198 bin metrekarelik ağaçlandırma çalışması ile bölgede fark yaratmayı hedefliyor.

- AVM cephesinde kullanılan tüm kompozit elemanların dizayn ve renkleri özel imalat yapılırken; bu denli büyük hacimde seramik ve mikrobeton dünyada ilk kez bir arada kullanıldı! Projedeki tüm sabit mobilyalar ve aydınlatma unsurlarının imalatı da özel olarak gerçekleştirildi.