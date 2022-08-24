Rusya'daki mağazanızda müzik açtığınızda yasaları nasıl ihlal etmezsiniz?

Rus mevzuatı, mağazaların alışveriş salonunda çalınan müzikler için ödeme yapmasını zorunlu kılmaktadır. Rusya'da aktif olarak iş geliştiren Türk şirketleri bu sorunla karşı karşıyadır. En kötü durumda, Rus yasalarına karşı sorumlu olmaları, kontrol eden kuruluşlara yüksek para cezaları ödemeleri gerekir. Bu sorunu önlemek için Türk giyim markası KOTON, iş için hizmet çözümlerinin entegratörü olan Rus şirketi Cubic Media'ya talepte bulundu.

Birçok Türk giyim markası uzun zamandır Rusya pazarında mevcut. Aralarında KOTON, DeFacto, Colin's, LC Waikiki ve diğerleri de var. Son zamanlardaki gelişmelerle bağlantılı olarak, yabancı şirketler Rus pazarından kitlesel olarak ayrılmaya başladılar ve buna istinaden Rus vatandaşları Türk markalarına büyük ilgi gösterdi. Issız alışveriş merkezleri, Rusya topraklarında gelişmeye hazır dost ülkelerden üreticileri bekliyor, ancak bu pazara girerken, şirketler beklenmeyen kurallar ve yasalar hakkında bilgi sahibi olmalılar.

Rusya'da fon müziği çalan herhangi bir kurum bunu ticari amaçlarla kullanmaktadır. Ve ticari kullanım için ödeme yapılması gerek. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'na göre, ticari bir alanda müzik kompozisyonu çalınması için ödeme zorunludur. Son birkaç yılda değisiklik yapılmadıysa da, bu, durumun böyle devam edeceği anlamına gelmez ve şirketler kendilerini mücbir sebeplerden nasıl koruyacaklarını daha iyi bilmeleri gerekir. Bu makalede, KOTON'un Cubic media'nın hizmetiyle etkili bir çıkış yolu bulduğu deneyimini inceleyeceğiz.

Cubic Media hakkında:

Cubic Media, 15 yılı aşkın bir süredir teknoloji ve sanatın kesiştiği noktada kendi disk depolama kuruyor. Servisler sayesinde şirket ve işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına, bütçeyi optimize etmelerine, iletişim sorunlarını çözmelerine, analitik ve stratejik pazarlama görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olur.

Cubic Media'dan önce nasıldı?

Rusya'daki KOTON için çalma listelerini Türkiye'deki merkez ofisi topluyordu. Tüm mağazalarda halka açık şarkılar — yayın hizmetlerinde dinleyebileceğiniz veya radyoda dinleyebileceğiniz şarkılar çalınıyordu. Müzik için yapılan ödemeler fazlaydı, çünkü kesintilerin büyüklüğü doğrudan işletmenin büyüklüğüne ve alanına bağlıdır ve 2022 yılının Ocak ayında Rusya'da KOTON'a 41 mağaza sunuldu. Birinin ortalama alanı 1500 m2'dir. Buna ek olarak, Türk ofisi tüm teknik konularla ilgileniyordu. Herhangi bir sorunu çözmek için Rus ofisi her seferinde yabancı meslektaşlarına yazmak zorunda kalıyordu.

KOTON'un kullandığı çözüm:

Cubic Media, ticari bestecilerin özellikle kamusal alanlarda oynamak için yazdığı müziklere dayanarak çalma listelerini toplar ve KOTON'un bu konudaki maliyeti sadece aylik abonelik ücreti ile sınırlı kalır.

Cubic Music, herhangi bir bilgisayara yüklenebilen ve müziğinizi yönetmeyi kolaylaştıran bir program sağladı. Tüm ayarlar, işyerinizdeki müziği dünyanın herhangi bir yerinden değiştirebileceğiniz kişisel hesabınızda çevrimiçi olarak gerçekleştirilir, ayrıca müzik programlarını kolayca atayabilir, çalma listelerini ve videoları düzenleyebilirsiniz.

Kişisel hesap iki dili desteklemektedir: Rusça ve ingilizce. Bu sayede Rus ofisi müziği bağımsız olarak yönetebilir, çalma listelerini değiştirebilir, ortaya çıkan sorunları hızlıca çözebilir. Ve Türk ofisinin Rus mağazalarındaki ses servislerinin çevrimiçi çalışmasını izleme fırsatı var. Ayrıca, teknik arızalar meydana gelirse, sorunlar merkez ofisi tarafından değil, Cubic Media'nın yerel teknik desteği tarafından çözülür.

Sonuç:

Türk moda perakende zinciri KOTON, Cubic Media servisi ile iş birliği yaparak müzikle ilgili tüm sorunlarını çözdü. Servise abone olduğunuzda, her oynatma için düzenleyici makamlara bir rapor sunmak artık gerekli değildir, bu da Rus yasalarına uyulması ve sorunun raporlamayla çözülmesi anlamına gelir. KOTON ayrıca parçaların maliyetinden de tasarruf etti. Buna ek olarak, uzmanlar yerel pazarın özelliklerini göz önünde bulundurarak çalma listelerini seçtiler.

Tüm sorularınız için e-postamıza yazabilirsiniz: info@cubic-media-tr.com

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