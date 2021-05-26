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Rusya’dan Facebook’a 26 milyon ruble para cezası

Rusya’nın başkenti Moskova’da yer alan Tagansky mahkemesinde, Roskomnadzor tarafından yasaklı içeriklerin kaldırılmasına yönelik  açılan davada sosyal medya şirketi Facebook, 26 milyon ruble (3 milyon lira) para cezasına çarptırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Geçtiğimiz günlerde Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya şirketi Facebook’tan aralarında Rus muhalif lider Alexei Navalny protestoları  sırasında yetişkin olmayan kişileri gösterilere davet eden paylaşımlar  da dahil olmak üzere Rusya’daki yasaklı içeriklerin kaldırılmasını  istemişti.

Daha sonra Roskomnadzor, bahsi geçen içeriklerin  kaldırılmaması nedeniyle Facebook’a dava açmıştı. Davanın görüldüğü Rusya’nın başkenti Moskova’da yer alan Tagansky Bölge Mahkemesi’nden  ise Facebook’a para cezası geldi.

Tagansky Mahkemesi tarafından  yapılan açıklamada, içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle mahkeme  heyetinin Facebook şirketini 26 milyon ruble para cezasına çarptırdığı belirtildi.