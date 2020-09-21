Rusya’nın atığını enerjiye dönüştürüyor

21 Eylül 2020

DÜNYA / ANKARA

2019 yılında 5 milyon Moskovalının atıklarını enerjiye dönüştürecek tesisin inşasını üstlenen Yenigün İnşaat, Timonovo ve Hmetyevo’da toplam 230 milyon dolar bedelli iki yeni ‘atıktan enerji üretim tesisi’ sözleşmesi imzaladı. Şirket Rusya’nın değişik bölgelerinde 25 benzer proje daha gerçekleştirecek.

Rusya’da 30 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Yenigün İnşaat CEO’su Fikret Yenigün, söz konusu projelerin atık yönetimi alanındaki yeni teknolojilerin kullanılmaya başlaması bakımından önemli bir adım olduğunu kaydederek, bu tarz projeleri üstlenmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

2019 yılında Rusya’nın güçlü gruplarından AGC-1 ile imzaladıkları sözleşme kapsamında, 5 milyon Moskovalının atıklarının enerjiye dönüştürülmesi işini üstlendiklerini kaydeden Yenigün, bu kapsamda iki yeni proje sözleşmesi daha imzaladıklarını bildirdi.

Her bir tesis yıllık 700 bin ton katı atık yakacak

Moskova’da Timonovo ve Hmetyevo bölgelerinde inşa edeceği yeni tesislerin sözleşme bedellerinin 230 milyon dolar olduğunu söyleyen Fikret Yenigün, bunların 27 ayda tamamlanacağını söyledi. Yenigün, her bir tesisin yıllık 700 bin ton katı atık yakarak enerji üreteceğini vurguladı.

İşveren firmanın Rusya’nın çeşitli bölgelerinde 25 adet benzer proje daha gerçekleştireceğinin altını çizen Fikret Yenigün, “30 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Rusya’da bu gibi projeleri üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. Bu projeler, atık yönetimi alanındaki yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması bakımından önemli bir adım. İnşasını üstleneceğimiz ‘atıktan enerji üretim tesisleri’ atık yönetiminin de optimize edilmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.