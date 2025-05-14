Rusya'nın en büyük bira üreticisi AB InBev Efes, soğuk çay pazarına girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Aralık 2024'te imzaladığı kararnameyle geçici yönetim atanan AB InBev Efes, alkolsüz içecek pazarına girmeye karar verdi.

Komersant'ın haberine göre Rusya'nın en büyük bira üreticisi olan AB InBev Efes, Zeno markasıyla vitaminli soğuk çay üretmeye başladı.

Omsk ve Ivanovo’daki tesislerde üretilen soğuk çaylar ilk aşamada yalnızca yeşil çay ve limonlu siyah çay olmak üzere iki çeşitle piyasaya sürüldü.

Bira satışları durakladı, soğuk çay pazarına girdi

Şirketin genel müdürü Nikolay Tyurnikov, bu hamleyi bira satışlarının durakladığı ortamda büyüyen alkolsüz içecek pazarına yönelme stratejisinin bir parçası olarak görüyor.

Uzmanlar, mevcut bira üretim altyapısının kolayca alkolsüz içecek üretimine dönüştürülebilmesi sayesinde AB InBev Efes’in pazara hızlı ve etkili biçimde girebileceğini söylüyor.

Soğuk çay pazarı Rusya’da hızla büyüyen ve yüksek kârlılık potansiyeli sunan bir kategori olarak öne çıkıyor.

Rusya’nın en büyük bira üreticileri arasında bulunan AB InBev Efes’in ortakları arasında Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev şirketleri bulunuyor.

2018 yılında Belçikalı AB InBev ile Türk Anadolu Efes’in Rusya’daki operasyonlarının birleşmesiyle kurulan AB InBev Efes, Putin’in kararıyla devletin geçici yönetimine devredilmişti.